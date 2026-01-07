야욕 드러낸 트럼프 “18개월 내 베네수엘라 석유 인프라 재가동”

“베네수엘라 갖는 건 美에 좋은 일”

美 에너지 장관, 기업과 주중 회동

리스크 커 사업 나설지는 불투명

이미지 확대 크리스 라이트 미 에너지부 장관

2026-01-07 10면

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

미국이 니콜라스 마두로 대통령을 체포한 데 이어 베네수엘라 석유 패권 장악을 본격화하는 모습이다.도널드 트럼프 미 대통령은 5일(현지시간) NBC와의 인터뷰에서 “막대한 자금이 투입된다면 18개월 이내에 베네수엘라 석유 인프라를 재가동할 수 있다”면서 “18개월보다 더 짧은 시간 안에도 가능하지만, 그러려면 비용이 많이 들 것”이라고 말했다. 트럼프 대통령은 “석유생산국인 베네수엘라를 갖는 것은 유가를 낮게 유지할 수 있기 때문에 미국에 좋은 것”이라고도 했다.트럼프 대통령이 베네수엘라 석유 통제권을 장악하겠다는 뜻을 노골적으로 드러내는 가운데 미 행정부는 석유회사들과 접촉해 관련 논의를 시작하는 모습이다. 블룸버그 통신은 이날 크리스 라이트 미 에너지부 장관이 이번 주 석유 회사 임원들과 만나 재건 방안을 논의할 예정이라고 보도했다. 라이트 장관은 미국의 3대 석유회사인 엑손모빌, 셰브런, 코노코필립스 등이 참석하는 골드만삭스 에너지·청정기술·유틸리티 콘퍼런스에 참석할 예정이다. 특히 셰브런은 현재까지 베네수엘라에서 석유 사업을 유지하고 있는 유일한 미국 회사다. 로이터통신도 이날 익명의 소식통을 인용해 “트럼프 행정부가 이번 주 후반 미국 석유 기업 최고경영자(CEO)들과 만나 베네수엘라 석유 생산 증대 방안을 논의할 계획”이라고 전했다.미국 석유 기업들은 1990년대까지만 해도 베네수엘라에서 활발하게 활동했다. 하지만 우고 차베스 전 대통령이 2007년 석유 사업을 국유화하며 미국 주도의 에너지 사업 운영권을 인수한 이후 남미 시장에서 철수했다. 이번 회의는 미국 주요 석유 기업들이 남미 시장에 재진출하려는 계획을 추진하는 데 있어 중요한 계기가 될 것이라고 로이터는 짚었다.반면 불안정한 정세가 계속되는 가운데 기업들이 리스크를 감수하고 사업에 적극적으로 나설지는 불투명하다고 블룸버그통신은 지적했다.최영권 기자