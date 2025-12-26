온두라스 대선도 ‘트럼프 입김’… 우파 아스푸라 당선

친기업 정책·美 지지 등에 업고

개표 시작 한 달 만에 승리 확정

이미지 확대 약 한 달간의 개표를 거쳐 온두라스 신임 대통령으로 당선된 나스리 아스푸라가 대선 이튿날이었던 지난 1일(현지시간) 수도 테구시갈파에서 기자회견을 하고 있다.

테구시갈파 AFP 연합뉴스

2025-12-26 10면

온두라스 대선에서 도널드 트럼프 미국 대통령의 지지를 등에 업은 우파 후보가 개표를 시작한 지 약 한 달 만에 승리를 확정 지었다.24일(현지시간) 로이터통신 등에 따르면 이날 온두라스 선거관리위원회(CNE)는 우파 국민당 후보 나스리 아스푸라(67)를 이번 대선의 승자로 발표했다.CNE에 따르면 아스푸라 후보는 40.3%의 득표율로 39.5%를 기록한 중도 살바도르 나스라야(72) 후보를 간신히 제쳤다. 집권 여당의 릭시 몬카다 후보는 19.2%의 득표율을 얻어 3위에 그쳤다.지난달 30일 치러진 대선은 개표 과정에서 기술적 장애, 부정 선거 의혹과 이를 둘러싼 시위 등으로 우여곡절을 겪었다. 개표 과정에서 계속 결론을 내지 못하다가 거의 한 달 만에 이날 당선자가 결정됐다.아스푸라는 엑스(X)를 통해 “온두라스 국민 여러분, 저는 통치할 준비가 돼 있다”며 “여러분을 실망시키지 않겠다”고 밝혔다.특히 최근 중남미에서 우파 집권 흐름이 거세지는 가운데 온두라스도 이에 가세하게 됐다. 친기업 정책을 내세운 아스푸라는 유세 기간 트럼프 대통령의 전폭적인 지지를 받았다.조희선 기자