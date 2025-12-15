‘프랑스·이탈리아’ 제쳤다…한국, 세계에서 가장 영향력 있는 국가 7위

이미지 확대 경복궁 야간 개장이 시작된 지난 5월 8일 서울 종로구 경복궁 근정전에서 시민들이 건물을 둘러보고 있다. 국가유산청 궁능유적본부는 경복궁 야간 관람을 운영한다. 2025.5.8. 연합뉴스

한국이 미국 매체가 선정한 ‘2025년 세계에서 가장 영향력 있는 국가’ 순위에서 프랑스, 이탈리아를 제치고 7위에 이름을 올렸다.최근 미국 비즈니스 매체 ‘CEO 월드 매거진’은 세계 190개국을 대상으로 ▲정치적 안정성 ▲경제적 영향력 ▲국방 예산 ▲무기 ▲글로벌 동맹 ▲문화적 영향력 ▲군사력 등 7개 항목을 종합적으로 평가해 점수와 순위를 매겼다.한국은 종합 점수 94.18점으로 일본(94.31점)에 이어 7위에 올랐다.특히 한국은 프랑스(8위)와 이탈리아(9위)를 앞섰다.1위는 95.36점을 받은 미국이었고, 뒤를 중국(94.86점), 러시아(94.81점), 인도(94.76점), 영국(94.56점) 순이다.매체는 상위권 국가들에 대해 “선도적인 산업 역량, 동맹, 지역 리더십이 지속 가능한 영향력으로 이어지는 걸 잘 보여준다”고 설명했다.1위에 선정된 미국과 관련해서는 “최대 선진 경제와 타의 추종을 불허하는 자본 시장, 혁신 생태계, 국방 예산을 결합하고 있다”며 “국제기관에서의 리더십, 핵심 기술 등에서 지배적 위치에 있다”고 했다.문경근 기자