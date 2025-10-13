“신고하지는 마세요”…매일 오후 8~10시 ‘집 불탄다’는 주인, 무슨 일

이미지 확대 미국 사우스캐롤라이나주에 사는 커플 샘 리와 어맨다 페든이 자택에 핼러윈 장식을 설치해 마치 집이 불길에 휩싸여 있는 듯한 모습을 연출했다. 어맨다 페든 페이스북 캡처

이미지 확대 미국 사우스캐롤라이나주에 사는 커플 샘 리와 어맨다 페든이 자택에 핼러윈 장식을 설치해 마치 집이 불길에 휩싸여 있는 듯한 모습을 연출했다. 어맨다 페든 페이스북 캡처

이달 31일 핼러윈데이를 앞두고 미국의 한 커플이 집을 불타는 모습처럼 연출해 화제가 됐다.지난 8일(현지시간) 미 매체 투데이닷컴 등에 따르면 사우스캐롤라이나 파운틴인에 사는 커플 샘 리와 어맨다 페든은 핼러윈데이를 앞두고 집이 화염에 휩싸인 것처럼 보이게 만드는 장식을 설치했다. 특수효과와 조명을 활용해 주황색 불길로 뒤덮인 집 안에서 흰 연기가 새어 나오는 모습을 연출했다.이 집에 실제로 불이 난 줄 안 이웃들이 911에 신고하기도 했다고 한다. 실제로 장식의 조명을 켠 지난 3일 지역 소방서에 3~4건의 신고가 접수됐다.페든은 이웃들이 신고하는 것을 막기 위해 소셜미디어(SNS)에 자신의 집을 촬영한 영상을 올렸다.그는 “지금부터 10월 31일까지 매일 오후 8시부터 10시까지 핼러윈 장식 때문에 집에 불이 붙을 예정입니다(진짜 불은 아닙니다). 제발 소방서에 전화하지 말아 달라. 보고 싶으시면 놀러 오라”고 적었다.두 사람은 지역 소방서와 핼러윈 장식과 관련한 연락을 주고받고 있다고 했다. 샘 리는 “소방대원이 화재 신고를 받으면 내게 직접 전화해서 상황을 확인한다. 그러면 ‘괜찮다’고 말한다”고 했다.두 사람은 지난 5년간 다양한 핼러윈 장식을 선보여 지역에선 이미 잘 알려져 있다고 한다.지역 소방서 측은 투데이닷컴에 “소방서와 주민 대부분이 (두 사람의) 핼러윈 장식에 대해 알고 있다”며 “첫해에는 집 앞을 지나가는 사람들의 전화가 쇄도했는데, 올해는 그렇게 심하지 않았다”고 전했다.영상이 SNS에서 화제가 되자 네티즌들은 “정말 멋지다”, “우리 아이들에게 보여주고 싶다” 등의 반응을 보였지만 일부 네티즌은 “이 지역에 살지 않는 사람들은 잘 모를 텐데 마당에 진짜가 아니라는 표지판을 세워야 한다”, “멋지긴 하지만 솔직히 불법이어야 한다”는 반응을 보였다.조희선 기자