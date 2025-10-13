“5.8kg 초우량아 나왔다”…美서 일반의 두 배 몸무게 신생아 화제

이미지 확대 틱톡 shlbmrtn 갈무리

미국에서 5.8㎏의 초우량아가 태어나 큰 화제다지난 11일(현지시간) 미국 뉴욕포스트에 따르면 미국 테네시주 내슈빌에 있는 트라이스타 센테니얼 여성병원에서 최근 3년 만에 가장 무거운 아기가 태어났다.산모인 셸비 마틴은 본인의 틱톡 계정에 임신 당시와 출산 직후의 모습을 공개하며, 아들 카시언의 출생 이야기를 공개했다.카시안은 제왕절개 수술을 통해 세상에 나왔으며, 태어날 당시 무게는 12파운드 14온스(약 5.8㎏)였다. 일반 신생아 체중(약 3.2㎏)의 약 두 배에 해당한다.셸비가 올린 영상은 단 하루 만에 440만개 이상의 ‘좋아요’를 기록하며 폭발적인 반응을 보였다.영상에는 출산 전 병원 가운을 입고 거대한 배를 자랑하는 모습부터, 태어난 직후의 거대한 아기 카시안의 모습까지 담겨 있다.병원 측은 공식 성명을 통해 “이번 출산은 사랑과 회복력의 아름다운 상징”이라고 밝혔다.앞서 2019년 미국 뉴욕주 엘미라의 아노트 오그던 메디컬 센터에서 몸무게 7㎏, 신장 59㎝의 초우량아가 태어났다.당시 폭스뉴스 등 현지 언론은 이 아기가 뉴욕 역사상 가장 무거운 초우량아일 가능성이 높다고 전했다.문경근 기자