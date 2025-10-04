대한매일상회 바로가기
美 플로리다 연안서 스페인 함선 보물 인양…300년 전 침몰한 것으로 추정

손원천 기자
손원천 기자
수정 2025-10-04 17:47
입력 2025-10-04 17:44
미국 플로리다에서 인양된 스페인 함선 금, 은화들. 가디언 누리집 갈무리.
미국 플로리다에서 인양된 스페인 함선 금, 은화들. 가디언 누리집 갈무리.


미국 플로리다 연안의 해저에서 300여년 전 침몰한 스페인 함선에 실려있던 것으로 추정되는 금은보화가 인양됐다고 뉴욕타임스(NYT) 등 미국 언론이 3일(현지 시각) 보도했다.

난파선 인양 전문업체 ‘1715 플리트 퀸즈 쥬얼스’가 발견한 금화와 은화는 총 1000여개다. 현재 가치로는 약 100만달러(약 14억원)어치다. 플로리다 해안은 1715년 스페인 함선 11척이 침몰한 곳으로, 지난 2013년에도 함선에 실렸던 것으로 추정되는 보물이 발견됐다.

이번에 발견된 은화는 멕시코, 페루, 볼리비아 등 스페인 식민지에서 주조된 헤알화다. 주조 각인과 날짜가 선명하게 남아있으며 보존 상태도 좋다.

인양업체 관계자는 “단일 회수 작업에서 1000개가 발견된 것은 매우 드문 일”이라며 “이 동전은 역사의 한 조각이자 스페인 제국의 황금기에 살았던 사람들과의 실질적인 연결고리”라고 밝혔다. 미 언론에 따르면 회수한 동전 가운데 최대 20%가량은 플로리다주에서 박물관 전시용으로 기증해달라고 요구할 수 있다. 남은 동전은 인양업체와 하청업체 등이 나눠 갖는다.



인양업체 측은 “스페인 함대가 통상 동전을 1000개씩 한 자루에 담아 포장한 뒤, 한 상자에 서너 자루씩 담아 운반한 기록이 있는 만큼 내년 5월 시작될 다음 탐사 시즌에 보물을 추가로 발견할 수 있을 것”이라고 기대했다.

손원천 선임기자
