장성 800명 불러모은 트럼프 “핵 역량 업그레이드 하겠다”

지휘관 회의서 ‘강력한 힘’ 강조

“러, 최근 치명적인 핵잠수함 보내”

연설에 앞서 장성들 해고 시사도

헤그세스 “軍임무는 전쟁 준비”

도널드 트럼프 대통령.

AP 연합뉴스

2025-10-01 14면

도널드 트럼프 미국 대통령이 30일(현지시간) 버지니아주 콴티코 해병대기지에서 800여명의 장성을 소집한 가운데 연 전군 지휘관 회의에서 “나는 우리의 핵역량을 재건했고, 그것을 업그레이드할 것”이라고 밝혔다. 다만 “그 힘은 너무 엄청나기 때문에, 우리는 결코 그것을 사용하지 않기를 바라야 한다”고 덧붙였다. 그러면서 “최근에 러시아로부터 약간의 위협을 받았고, 그래서 지금까지 만들어진 무기 중 가장 치명적인 핵잠수함을 보냈다”고도 했다.트럼프 대통령은 우크라이나 전쟁과 관련해 “우리는 푸틴 (러시아) 대통령, 젤렌스키 (우크라이나) 대통령을 함께 앉혀서 해결해야 한다”며 “유일한 방법은 힘을 통해서다”라고 강조했다. 그러면서 “군을 어느 때보다 강력하게 만들겠다”며 “우리는 미국의 자유를 지킬 때 결코 ‘정치적 올바름’에 휘둘리지 않을 것이다. 우리는 싸우고, 이기는 기계가 될 것”이라고 했다. 트럼프 대통령이 연단에 올라서자 구조조정 등 민감한 이슈가 언급될 가능성에 장성들 사이에선 정적이 흘렀다. 실제로 트럼프 대통령은 연설에 앞서 워싱턴DC 백악관에서 기자들과 만나 “마음에 들지 않는 지휘관은 즉시 해고할 수도 있다”며 장성 구조조정을 시사하기도 했다.트럼프 대통령에 앞서 연설한 피트 헤그세스 국방장관도 “오늘부로 새롭게 복원된 전쟁부(Department of War)의 유일한 임무는 전쟁 준비와 승리”라며 군 개혁 의지를 밝혔다. 그는 “더 이상 정체성 정치, DEI(다양성·형평성·포용성) 사무실, 드레스를 입은 남자들, 기후변화 숭배 같은 쓰레기는 없다”며 미군이 인종과 성평등 같은 사회적 이슈가 아니라 전투력 강화에만 집중하게 하겠다고 말했다. 또 모든 병력에 대한 체력과 전투 기준 강화를 지시하고 “살찐 장군과 제독, 전투부대에서 뚱뚱한 병사들을 더는 용납하지 않겠다”고 강조했다.워싱턴 임주형 특파원