또 관세 폭탄 압박 나선 트럼프 “수입 가구 25%·영화 100% 부과”

원목 10% 관세… 14일부터 적용

‘트럼프 계정 정지’ 소송 유튜브도

2450만 달러 배상금 합의 ‘백기’

이미지 확대 도널드 트럼프 대통령.

AP 연합뉴스

2025-10-01 14면

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

도널드 트럼프 미국 행정부가 다음달 14일부터 미국으로 수입되는 원목과 가구에 각각 10%와 25%의 관세를 부과한다. 미국 밖에서 제작되는 모든 영화에 대해서도 100% 관세를 부과하겠다고 예고했다. 트럼프 대통령은 또 구글 자회사 유튜브가 지난 2021년 미국 국회의사당 폭동 이후 자신의 계정을 정지한 것에 대해 2450만 달러(약 344억원)를 합의금으로 받아내는 등 빅테크 소셜미디어(SNS)를 잇따라 무릎 꿇리고 있다.29일(현지시간) 백악관에 따르면 트럼프 대통령이 이날 포고문에 서명하면서 미 동부시간 기준 다음달 14일부터 미국으로 수입되는 연질 목재와 제재목에 10% 관세가 부과된다. 소파나 의자처럼 목재 프레임에 천이나 가죽을 씌운 가구, 나무로 만든 주방 수납장, 세면대에는 25% 관세가 적용된다.이들 품목을 수출하는 국가가 올해 안에 미국과 무역협정을 맺지 않을 경우 내년 1월 1일부터 세율이 30%(천을 씌운 가구)와 50%(주방찬장·화장대)로 높아진다. 다만 미국과 이미 협상을 타결한 영국의 경우 목제품에 10%의 관세가 적용되고, 유럽연합(EU)과 일본은 세율이 15%를 넘지 않는다.한편 이날 월스트리트저널(WSJ)에 따르면 유튜브는 트럼프 대통령이 2021년 1월 6일 국회의사당 폭동 이후 자신의 계정을 정지했다며 제기한 소송에서 2450만 달러를 지불하기로 합의했다. 유튜브는 국회의사당 폭동 이후 트럼프 대통령의 채널이 폭력을 조장할 수 있다며 정지시켰다가 2023년 3월 복원했다. 앞서 페이스북 모회사 메타와 엑스(X)도 지난 1월과 2월 계정 정지 등이 부당하다며 트럼프 대통령이 제기한 소송을 각각 2500만 달러(351억원)와 1000만 달러(140억원)의 배상금으로 합의했다.워싱턴 임주형 특파원