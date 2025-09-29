성매매 한인 여성들 신상 공개… 마사지 업소 급습한 美경찰

이미지 확대 미국 오하이오주 털리도 경찰이 지난 24일(현지시간) 시내 마사지 업소 2곳을 급습, 한인을 포함한 아시아계 여성 6명을 성매매 혐의 등으로 체포했다. 왼쪽 위부터 시계 방향으로 선 웨이트(72), 혜론 김(57), 경 서(55), 에리카 고(48), 니 홍(53), 나 멩(50)의 머그샷(사진 일부 모자이크 처리함). 루카스 카운티 교정당국 제공

이미지 확대 미국 오하이오주 털리도 경찰이 지난 24일(현지시간) 시내 마시지 업소 2곳을 급습해 한인을 포함한 아시아계 여성 6명을 성매매 혐의 등으로 체포했다. 사진은 한인 여성 등이 체포된 ‘스카이 스파’ 전경. 구글맵 스트리트뷰 캡처

미국 오하이오주(州)에서 한인을 포함한 아시아계 여성들이 성매매 혐의 등으로 무더기 체포됐다.오하이오주 털리도 지역매체 ‘더 블레이드’ 등에 따르면 털리도 경찰은 지난 24일(현지시간) 마사지 업소 2곳을 급습해 여성 6명을 체포했다고 밝혔다. 경찰은 이 업소들을 ‘매음굴’(brothel)이라고 표현했다.‘장미 사우나’와 ‘스카이 스파’라는 이름을 함께 쓰는 털리도 서쪽 지역 업소에서는 4명이, 털리도 북쪽 외곽 ‘아시안 헬시 마사지’에서는 2명이 각각 검거됐다.현지 수사당국과 교정당국은 이들 6명의 이름과 나이, 오렌지색 수감자복을 입고 찍은 머그샷 등 신상을 공개했다.장미 사우나에서 검거된 4명은 선 웨이트(72), 혜론 김(57), 경 서(55), 에리카 고(48) 등이다.이 중 선 웨이트는 4급 중범죄인 성매매 알선 혐의를 받는다. 그는 경찰 조사에서 여성들의 성매매 약속을 잡아주고 그들을 감시했다는 사실을 인정한 것으로 전해졌다. 혜론 김은 성매매 알선과 성매매 혐의로 기소됐다. 두 사람에게는 각각 보석금 1만 달러(약 1400만원)가 책정됐다. 성매매 혐의를 받는 경 서의 보석금은 1000달러다.아시안 헬시 마사지에서는 니 홍(53)과 나 멩(50)이 붙잡혔다. 니 홍은 성매매 알선과 교사, 나 멩은 성매매 알선과 성매매 혐의로 기소됐으며 보석금은 2명 모두 1만 달러가 책정됐다.나 멩은 경찰에 사업 수익을 다른 여성과 50대50으로 나눈다고 진술했으며, 경찰이 해당 업소가 매음굴로 운영되는 것을 포착하고 수사를 진행하는 동안 그가 위장 수사하는 형사들에게 돈을 받는 대가로 성적 서비스를 주겠다고 제안했다는 사실을 시인한 것으로 전해졌다.체포된 여성 6명은 모두 다음달 2일 법정에 출석할 예정이다.이정수 기자