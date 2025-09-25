막 오른 700조 ‘스타게이트’ 프로젝트… 오픈AI 데이터센터 첫 거점 본격 가동

텍사스주 부지 현장 언론에 공개
美 5곳 추가… 총 7GW 전력 확보
올트먼 “2.5만개 새 일자리 창출”
챗GPT 개발사 오픈AI가 대규모 인공지능(AI) 인프라 구축을 위한 ‘스타게이트’ 프로젝트 가동을 시작했다. 오픈AI는 23일(현지시간) 스타게이트 첫 거점 지역인 미국 텍사스주 애빌린에서 신규 데이터센터 시설과 부지를 언론에 공개했다.
4.45㎢ 부지에 건설 중인 데이터센터는 8개 동으로 이뤄져 있으며, 현재 1개 동만 운영을 시작했다. 각 동마다 6만 개의 AI 반도체가 들어간다. 앞서 오픈AI와 소프트뱅크, 오라클 등 3사는 지난 1월 21일 백악관에서 4년간 5000억 달러(약 700조원)를 투자해 AI 합작기업인 스타게이트를 설립한다고 발표한 바 있다. 샘 올트먼 오픈AI 최고경영자(CEO)는 기자회견을 통해 “미 전역에 5곳의 데이터센터를 추가로 건설할 계획”이라고 밝혔다. 텍사스주에 추가 2곳, 뉴멕시코주 1곳, 오하이오주 1곳, 미공개 지역 1곳 등이 대상지다.
새 부지들은 총 7기가와트(GW) 규모 전력을 확보하게 된다. 1GW는 원전 1기에 해당하며, 7GW는 이는 미국 내 약 800만 가구에 전력을 공급할 수 있는 수준이다. 신규 시설은 주간 활성 이용자 수가 7억명에 이르는 오픈AI의 AI 챗봇 챗GPT를 뒷받침할 컴퓨팅 용량을 크게 확충하게 된다. 올트먼 CEO는 “이들 부지에서만 2만 5000개 이상의 상시 일자리가 창출되고 미 전역에서 수만 개의 간접 고용이 발생할 전망”이라고 밝혔다.
다만 자금 조달이 과제로 꼽힌다. 영국 일간 파이낸셜타임스(FT)에 따르면 1GW 규모 데이터센터 구축에만 약 500억 달러(70조원)가 필요하다. 올트먼 CEO는 이날 “4000억 달러(560조원)를 충당할 자신이 있다”고 밝혔는데, 전날 오픈AI는 반도체 기업 엔비디아와 1000억 달러 규모 투자 계약을 체결하기도 했다.
