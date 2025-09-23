[속보]트럼프 “유엔도 못한 것 내가 해…가자지구 전쟁 멈춰야”

이미지 확대 도널드 트럼프 미국 대통령이 23일(현지시간) 미국 뉴욕 유엔총회장에서 연설을 하고 있다. 2025.9.23 뉴욕 AP 뉴시스

도널드 트럼프 미국 대통령은 23일(현지시간) 유엔에 대해 “엄청난 잠재력이 있지만 발휘하지 못하고 있다”며 강하게 비판했다.트럼프 대통령은 이날 뉴욕 유엔본부에서 열린 유엔총회 고위급 회기 기조연설에서 “내가 유엔을 대신해 전세계의 분쟁을 끝내는 일을 해야 했다는 사실이 안타깝다”면서 이같이 말했다.트럼프 대통령은 “불과 7개월 만에 (7건의 전쟁 종식을) 해냈다”면서 집권 2기 이후 러시아우크라이나 전쟁과 이스라엘하마스 전쟁 등에 개입해 해결을 이끌어왔다고 자평했다.이어 “어떤 대통령이나 총리도, 다른 국가도 하지 못했다”면서 “모두들 내가 노벨 평화상을 받아야 한다고 말한다”고 치켜세웠다.트럼프 대통령은 이어 “슬프게도 모든 경우에서 유엔은 그 어떤 일에도 도움을 주려 하지 않았다”면서 “당시에는 수백만 명의 생명을 구하기 위해 바빠 그런 생각을 하지 못했지만, 나중에 유엔이 우리 곁에 없다는 것을 깨달았다”고 주장했다.그러면서 “유엔의 목적은 무엇인가”라고 반문하며 “유엔이 현재 할 수 있는 일은 강한 어조의 서한을 쓰는 것이지만 그 서한을 따르지 않는 것 같다”고 비판했다.김소라 기자