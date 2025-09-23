“방학이라 놀러 왔다가”…할머니가 준 케이크 먹고 숨진 9살, 무슨 일

이미지 확대 자료 사진. 기사와 직접적인 관련 없음. 아이클릭아트

브라질의 한 50대 여성이 손주에게 독성 물질을 넣은 케이크를 먹여 살해한 혐의로 경찰에 붙잡혔다.22일(현지시간) 브라질 매체 G1, 영국 매체 더미러 등에 따르면 브라질 여성 이자벨 카르도소 디 안드라드(59)는 미나스제라이스주 상프란시스쿠에 있는 집에 머문 손주 두 명에게 독이 든 케이크를 먹인 혐의로 지난 19일 체포됐다.현지 경찰에 따르면 지난 7월 알라나 도스 산토스 카르도소 마르케스(9)와 그의 언니(11)는 친할머니 안드라드가 준 케이크를 먹은 후 구토와 심한 복통을 호소했다. 두 손주는 방학을 맞아 안드라드의 집을 방문한 것으로 알려졌다.마르케스는 응급차에 실려 병원으로 옮겨졌지만 병원 도착 직후 사망했다. 마르케스보다 케이크를 적게 먹은 마르케스의 언니는 생명에는 지장이 없는 것으로 알려졌다. 경찰은 가족이 기르던 고양이도 케이크를 맛보다가 죽은 사실을 확인했다.경찰에 따르면 케이크와 마르케스의 몸에서 살충제와 농약에 사용되는 독성 물질이 검출됐다. 중독시 심각한 신경 손상과 사망에 이를 수 있는 물질이라고 경찰은 밝혔다. 케이크는 안드라드가 만든 것으로 조사됐다.경찰에 따르면 안드라드는 마르케스가 속이 메스껍다고 하는 말에 별다른 신경을 쓰지 않았고 욕실에서 목욕하고 머리 손질을 하며 50분간 머물렀다고 한다.한 경찰 관계자는 G1에 “용의자가 손녀의 독극물 중독과 사망에 대해 아무런 감정적 동요를 보이지 않았고, 정신적으로 고통스러워하지 않았다”고 밝혔다. 경찰은 현재 안드라드의 범행 동기 등을 조사 중이다.조희선 기자