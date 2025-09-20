식사 중 의식 잃은 男 노숙자 취급한 식당…밖으로 내몰더니, 결국

이미지 확대 자료 사진. 기사와 직접적인 관련 없음. 아이클릭아트

미국의 한 레스토랑 직원들이 테이블에 쓰러져 있는 한 남성 손님을 노숙자로 여기고 식당 밖으로 옮긴 다음 날 해당 남성이 숨진 채 발견됐다. 남성의 유족은 레스토랑 직원들이 응급 구조 요청을 하지 않고 방치한 탓에 남성이 숨졌다고 주장하고 있다.지난 18일(현지시간) 뉴욕포스트 등 외신에 따르면 미국 텍사스주 출신의 30대 남성 제시 모블리 주니어는 지난 8월 7일 휴스턴에 있는 한 스테이크하우스에서 식사하던 도중 테이블에서 의식을 잃었다.휴스턴 경찰에 따르면 직원들은 모블리의 소지품과 함께 그를 레스토랑 밖으로 옮겼다고 한다. 직원들은 모블리가 노숙자라고 판단했고 경찰에 별다른 도움을 요청하지 않은 것으로 알려졌다.다음 날 아침 모블리는 레스토랑 인근에 있는 미용학원에 수업을 들으러 가던 한 학생에 의해 발견됐다. 모블리는 이미 숨진 상태였다.모블리의 부모는 “아들의 시신이 보라색으로 변해 있었고 부패의 흔적도 있었다”며 “누군가가 아들을 거리에 내버려 두는 대신 911에 신고했었어야 한다”고 했다.경찰에 따르면 모블리의 사망 원인은 아직 밝혀지지 않았다. 다만 경찰은 “현재로서는 모블리가 범죄 피해자일 가능성은 없다”며 자연사로 판명될 경우 수사를 종료할 방침이라고 밝혔다.레스토랑 측은 이번 사고에 대해 언급을 거부한 것으로 전해졌다.조희선 기자