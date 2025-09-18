“커크 죽음 기뻐한 외국인 추방” 경고 날린 美국무

SNS에 행정절차 진행 사실 알려

“이미 여기 있어도 비자 취소” 주장

美 검찰은 암살범 사형 구형 예정

이미지 확대 미국 우파 청년 활동가 찰리 커크를 암살한 혐의로 체포된 용의자 타일러 로빈슨이 16일(현지시간) 유타주 프로보에서 열린 첫 공판에 화상으로 출석한 모습. 그는 자살 방지를 위한 특수 의복을 착용했다.

프로보 EPA 연합뉴스

2025-09-18 12면

마코 루비오 미국 국무부 장관이 우파 청년 활동가 찰리 커크의 죽음에 기뻐하는 외국인들을 추방하기 위한 절차를 진행하고 있다고 밝혔다.루비오 장관은 16일(현지시간) 엑스(X)에 올린 글에서 “미국은 우리 동료 시민의 죽음을 축하하는 외국인들을 맞이하지 않을 것”이라고 경고했다. 그러면서 “비자 취소가 진행되고 있다. 당신이 비자를 받아 여기에 와서 정치적 인물의 공개 암살에 환호하고 있다면 추방될 준비를 해라. 당신은 이 나라에서 환영받지 못한다”라고 덧붙였다.루비오 장관은 폭스뉴스 인터뷰에서도 “우리는 미국으로 와서 정치적 인물의 살해, 처형, 암살을 축하하는 사람들에게 비자를 줘서는 안 된다”면서 “그들이 이미 여기에 있다면 우리는 그들의 비자를 취소해야 한다”고 주장했다.한편 미 검찰은 커크 암살 혐의로 체포된 용의자 타일러 로빈슨에 대해 사형을 구형하기로 했다. 제프 그레이 유타 카운티 검사는 이날 로빈슨을 가중살인, 총기 발사 중범죄, 증인 회유 및 사법 방해 등의 혐의로 기소했다고 뉴욕타임스(NYT)가 보도했다. 그레이 검사는 “찰리 커크 살해는 미국의 비극”이라고 말했다. 수감 중인 로빈슨은 이날 법원에 화상으로 출석했다. 법정 모니터 화면에 잡힌 로빈슨은 자살 방지를 위한 특수 의복을 착용한 모습이었다.최영권 기자