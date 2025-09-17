[단독] 조지아주, 한국 콕 집어 “톱 투자국가”

‘구금 사태’ 발생지서 韓투자 선전

트럼프 이어 주정부도 기여 인정

이미지 확대 텅 빈 미 현대차-LG엔솔 배터리 공장 건설 현장 11일(현지시간) 미국 조지아주 브라이언 카운티 엘러벨에 위치한 현대차-LG엔솔 배터리공장 건설 현장. 지난 4일 국토안보부의 불법체류자 단속 후 건설이 전면 중단된 채 텅 비어 있다. 2025.9.12 연합뉴스

2025-09-17 1면

한국인 근로자 317명 구금 사태 발생지인 미국 조지아주가 15일(현지시간) 기업 유치 실적을 선전하면서 “한국이 가장 많은 투자를 한 국가”라고 보도자료를 통해 밝혔다.조지아주가 공식 자료로 한국을 콕 집어 ‘최대 투자 국가’라고 인정한 것은 이번이 처음이다. 도널드 트럼프 미국 대통령이 전날 에둘러 한국을 향해 “대미 투자 의욕을 꺾고 싶지 않다”며 달래고 방한한 크리스토퍼 랜도 국무부 부장관도 유감을 표명하는 등 미 정부 입장이 급선회하는 가운데 나온 자료다.한국의 투자 실태를 분석한 뒤 트럼프 대통령에 이어 조지아주정부도 한국 기업의 경제 기여도를 결국 인정할 수밖에 없었을 것이라는 분석이 나온다.조지아주는 이날 ‘브라이언 켐프 주지사: 경제 개발 투자, 신기록 경신’이라는 보도자료를 내고 “글로벌 비즈니스 관문인 조지아는 미국으로 사업을 확장하거나 이전하는 국제 기업으로부터 6500개 이상의 새로운 일자리를 유치했다”며 “한국과 일본, 캐나다가 가장 많은(top sources) 투자국”이라고 밝혔다. 세 국가 중에서 가장 먼저 언급할 정도로 한국의 기여도를 인정했다.공화당 소속인 켐프 주지사는 구금 사태 초기엔 이민당국의 단속을 지지한다고 했다가 마무리 국면인 지난 10일엔 “한미 파트너십 수호에 최선을 다할 것”이라는 입장을 냈는데, 이날은 자신의 치적을 선전하면서 한국 기업의 투자 실적을 활용했다.워싱턴 임주형 특파원