커크 암살에 분열된 美… “알고리즘, 이념 갈등 부추겨”

추모 공간에서 꽃·깃발 찼다가 구금

온라인서 죽음 언급 후 해고되기도

“SNS 좌우 양극화가 사건 원인” 지적

이미지 확대 미국 보수 청년단체 ‘터닝포인트 USA’의 창립자이자 유명 보수 인플루언서인 찰리 커크가 10일(현지시간) 유타주 오렘의 유타밸리대 캠퍼스에서 열린 연설 행사에서 총격을 받아 숨지기 직전 청중과 대화하고 있다.

오렘 로이터 연합뉴스

2025-09-16 14면

도널드 트럼프 미국 대통령의 측근이자 보수 성향 청년 정치 활동가 찰리 ﻿커크 암살로 촉발된 미국 정치권 분열이 좀처럼 가라앉지 않고 있다. 내년 중간선거를 앞두고 보수와 진보의 이념 갈등이 갈수록 심화될 수 있다는 우려가 나온다.14일(현지시간) 폭스뉴스에 따르면 애리조나주 피닉스의 터닝포인트USA 본부 앞 커크를 추모하는 공간에서 19세 남성이 꽃과 깃발 등을 발로 찼다가 기물 파손 등의 혐의로 구금됐다. 터닝포인트USA는 커크가 창립한 청년 보수 정치단체다. 이 남성은 커크를 암살한 혐의로 체포된 타일러 로빈슨(22)이 입었던 것과 거의 비슷한 검은색 셔츠를 입고 있었다. 커크가 살해당한 유타주 솔트레이크시티에서는 2명의 남성이 언론사 취재 차량에 폭발물을 설치했다가 체포됐다고 CBS와 연계된 현지 방송 KUTV가 보도했다. 이들이 범행을 저지른 동기는 아직 알려지지 않았다.커크의 죽음을 비하하는 발언을 했다가 직장에서 해고되는 사례도 이어지고 있다. 로이터통신은 최소 15명이 온라인에서 커크의 죽음을 언급한 뒤 해고되거나 정직 처분을 받았다고 전했다. MSNBC 정치평론가 매슈 다우드는 지난 10일 방송에서 “커크는 끔찍한 생각을 멈추지 않고, 끔찍한 말을 내뱉었다”고 말했다가 즉각 해고됐다.공화당 소속의 스펜서 콕스 유타 주지사는 소셜미디어(SNS)의 극단적인 좌우 양극화와 이를 부추기는 알고리즘이 이번 사건 원인이라고 지적했다. 그는 NBC방송에서 “지난 5~6년간 발생한 모든 정치적 암살과 암살 시도에는 SNS가 직접적 역할을 했다”며 “암이란 표현도 부족할 정도로 SNS의 알고리즘이 얼마나 사악한지 수십년에 걸쳐 우린 깨닫고 있다”고 비판했다. 콕스 주지는 기자회견에서 “로빈슨이 분명히 좌파 이념을 갖고 있다”며 현재 수사에 협조하지 않고 있다고 전했다.이날 워싱턴DC 케네디센터에선 트럼프 행정부 관계자와 공화당 의원, 지지자 등이 모여 커크를 추모하는 기도회를 가졌다. 오는 21일 애리조나에서 열리는 커크 추모식에는 트럼프 대통령을 비롯해 보수 인파가 대거 모일 것으로 전망된다.워싱턴 임주형 특파원