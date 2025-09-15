美경제학자 “트럼프에 488조원 상납? 차라리 한국 기업에 돈 주는 게 낫다”

싱크탱크 CEPR 딘 베이커 주장

“상호관세 15→25%로 올라가도

대미 투자액에 비하면 타격 미미

중국 위협서 보호 기대도 미친 짓”

이미지 확대 딘 베이커 경제정책연구센터(CEPR) 수석 이코노미스트

2025-09-15 4면

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

상호관세 인하 대가로 미국에 3500억 달러(약 488조원)를 투자하라는 트럼프 미국 행정부의 요구를 받아들이는 것보다 차라리 한국이 그 돈을 수출 기업에 투자하는 게 낫다는 미국 경제학자의 주장이 나왔다.미국 진보 성향 싱크탱크인 경제정책연구센터(CEPR)의 딘 베이커 수석 이코노미스트는 지난 11일(현지시간) 홈페이지에 ‘한국과 일본은 트럼프 대통령에게보다 수출 기업에 돈을 건네야 한다’는 제목의 칼럼을 올렸다. 그는 “트럼프 대통령이 자랑하는 무역 협정을 보면, 한국과 일본산 수입품에 대한 관세를 25%에서 15%로 낮추는 대신 그가 원하던 대로 각각 3500억 달러와 5500억 달러(약 767조원)를 미국에 투자하도록 한다는 것”이라며 “두 나라가 이 협정을 받아들이는 것은 어리석은 짓”이라고 지적했다.베이커는 한국의 지난해 대미 수출액이 1320억 달러(184조원)였으며, 15%의 상호관세가 부과되면 1250억 달러(174조원)로 70억 달러(10조원) 감소할 것으로 내다봤다. 무역 협정을 타결하기 전 트럼프 대통령이 부과하겠다고 밝힌 25%의 상호관세가 적용되면 대미 수출은 10%에 가까운 125억 달러(17조 4000억원) 줄어들 것으로 전망했다. 이는 국내총생산(GDP)의 약 0.7%에 해당한다.그는 “트럼프 대통령이 (한국에) 125억 달러의 수출액을 보호하기 위해 3500억 달러를 지불하라고 요구하고 있다”고 비판했다. 이어 “일부 국가가 트럼프 대통령과 왜 이런 협상을 하려 하는지 이해하기 어렵다. 수출 감소로 피해를 입은 근로자와 기업을 지원하는 데 트럼프 대통령이 요구하는 금액의 5%만 사용해도 훨씬 유리한 고지를 점할 수 있다”고 주장했다.베이커는 중국의 군사적 위협이 있을 경우 미국의 지원을 유지하기 위해서라도 협상을 타결해야 한다는 일각의 주장에 대해서도 반박했다. 그는 “트럼프 대통령이 중국의 군사행동으로부터 보호해 줄 것이라고 기대하는 것은 미친(crazy) 짓”이라며 “트럼프 행정부의 ‘미국 우선주의’를 제대로 이해하지 못하고 있다”고 지적했다.워싱턴 임주형 특파원