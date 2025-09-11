[속보] 외교부 “트럼프가 구금자 美에 계속 남으라 권해 귀국 절차 지연”

이미지 확대 10일(현지시간) 미국 당국의 이민 단속으로 체포된 현대차그룹-LG에너지솔루션 배터리공장 건설 현장 직원들이 수용된 조지아주 포크스턴의 이민세관단속국(ICE) 구금시설. 2025.9.10 연합뉴스

이미지 확대 미국 이민 당국에 체포·구금된 한국인 300여명의 조속한 석방 및 귀국을 위해 방미 중인 조현 외교부 장관이 10일(현지시간) 마코 루비오 미 국무장관을 만나기 위해 워싱턴DC의 숙소를 나서고 있다. 2025.9.10 연합뉴스

정부가 미국 이민 당국에 의해 현지에서 체포·구금된 한국인 300여명의 귀국 절차가 지연된 것과 관련해 “도널드 트럼프 미국 대통령이 미국에 계속 남을 것을 권했기 때문”이라고 밝혔다.외교부 관계자는 10일(현지시간) 워싱턴DC의 주미대사관에서 진행한 브리핑에서 구금된 한국인이 애초 이날 출발하려다 돌연 연기된 ‘미국 측 사정’이 조현 외교부 장관과 마코 루비오 미 국무장관의 면담에서 확인됐다고 밝혔다.이 관계자는 “오늘 오전 조 장관이 루비오 장관을 만나서 이야기를 들어보니 미국 측 사정이라는 것이 트럼프 대통령이 ‘구금된 한국 국민이 모두 숙련된 인력이니 한국으로 돌아가지 않고 미국에서 계속 일하면서 미국의 인력을 교육·훈련 시키는 방안과, 아니면 귀국하는 방안에 대해 한국의 입장을 알기 위해 귀국 절차를 일단 중단하라 지시했다고 한다”고 전했다.이어 “조 장관은 우리 국민이 대단히 놀라고 지친 상태여서 먼저 귀국했다가 다시 (미국에 돌아와서) 일하는 게 좋겠다고 얘기했고, 미국(루비오 장관)도 우리 의견을 존중해 (구금 한국인이) 귀국하도록 하겠다고 한 것”이라고 덧붙였다.외교부 관계자는 또한 “트럼프 대통령은 미 당국의 엄격한 호송 규정에도 우리가 강력히 요청한 대로 수갑 등의 신체적 속박 없이 구금 시설에서 공항으로 호송할 것을 지시했다”고 했다.또한 “외교부는 우리 국민이 석방돼 안전하게 귀국할 때까지 미국 측과 계속 긴밀히 협의하고 최선을 다해 지원할 예정”이라고 강조했다.조희선 기자