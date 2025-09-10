WSJ “못 믿을 미국 때문에…한국 자체 핵무장 할 수도”

이미지 확대 이재명 대통령이 선물한 만연필을 들어보이고 있는 트럼프 대통령. 연합뉴스TV 유튜브 캡처

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

믿을 수 없는 미국 때문에 한국이 자체 핵무장에 나설 수 있다는 전망이 나왔다.미 일간 월스트리트저널(WSJ)의 발행인을 역임한 캐런 엘리엇 하우스는 9일(현지시간) ‘한국이 자체 핵무장을 원할까’라는 제목의 WSJ 기고에서 이같은 분석을 내놨다.그는 “동맹인 미국이 갑작스럽게 흔들리면서 한국으로서는 북한 김정은 국무위원장을 억지할 다른 방법이 없다고 확신하게 될 수도 있다”고 말했다.하우스는 “전 세계가 ‘북한의 비핵화’라는 수십년간의 백일몽에서 깨어나는 와중에 한국의 오랜 안보 파트너인 미국을 신뢰할 수 없게 된 것”이라고 강조했다.하우스는 자체 핵무장이 해결책이라고 믿는 한국인이 점점 많아지고 있다고 했다.그는 “도널드 트럼프 미국 대통령이 노벨평화상에 대한 선망에 김 위원장과의 회담을 성사하려고 연례 한미연합훈련을 취소할 수도 있다는 점을 많은 한국인이 우려하고 있다”고 했다.그는 한국인 35%가 미국을 믿지 못할 동맹으로 보고 있다는 미 싱크탱크 브루킹스연구소의 조사 결과도 부각했다.하우스는 중국의 대만 공격에 미국이 대응할 경우 북한이 한국을 위협하거나 공격하는 상황까지 확대될 수 있다고 분석했다.반대로, 미국이 무대응으로 일관할 경우 북한은 미국의 안보 공약이 공허하다는 판단에 따라 공격에 나설 수 있다고 봤다.하우스는 이름을 밝히지 않은 한 미국 전문가를 인용해 북한이 향후 10년 안에 핵무기를 60개에서 150개로 늘릴 것이라고 했다.반면 한국은 40개의 핵무기를 만들 원료는 있지만 핵확산금지조약(NPT)에 가입돼 있어 제조가 불가능한 상황이라고 했다.문경근 기자