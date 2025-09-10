WSJ “못 믿을 미국 때문에…한국 자체 핵무장 할 수도”

믿을 수 없는 미국 때문에 한국이 자체 핵무장에 나설 수 있다는 전망이 나왔다.
미 일간 월스트리트저널(WSJ)의 발행인을 역임한 캐런 엘리엇 하우스는 9일(현지시간) ‘한국이 자체 핵무장을 원할까’라는 제목의 WSJ 기고에서 이같은 분석을 내놨다.
그는 “동맹인 미국이 갑작스럽게 흔들리면서 한국으로서는 북한 김정은 국무위원장을 억지할 다른 방법이 없다고 확신하게 될 수도 있다”고 말했다.
하우스는 “전 세계가 ‘북한의 비핵화’라는 수십년간의 백일몽에서 깨어나는 와중에 한국의 오랜 안보 파트너인 미국을 신뢰할 수 없게 된 것”이라고 강조했다.
하우스는 자체 핵무장이 해결책이라고 믿는 한국인이 점점 많아지고 있다고 했다.
그는 “도널드 트럼프 미국 대통령이 노벨평화상에 대한 선망에 김 위원장과의 회담을 성사하려고 연례 한미연합훈련을 취소할 수도 있다는 점을 많은 한국인이 우려하고 있다”고 했다.
그는 한국인 35%가 미국을 믿지 못할 동맹으로 보고 있다는 미 싱크탱크 브루킹스연구소의 조사 결과도 부각했다.
하우스는 중국의 대만 공격에 미국이 대응할 경우 북한이 한국을 위협하거나 공격하는 상황까지 확대될 수 있다고 분석했다.
반대로, 미국이 무대응으로 일관할 경우 북한은 미국의 안보 공약이 공허하다는 판단에 따라 공격에 나설 수 있다고 봤다.
하우스는 이름을 밝히지 않은 한 미국 전문가를 인용해 북한이 향후 10년 안에 핵무기를 60개에서 150개로 늘릴 것이라고 했다.
반면 한국은 40개의 핵무기를 만들 원료는 있지만 핵확산금지조약(NPT)에 가입돼 있어 제조가 불가능한 상황이라고 했다.
문경근 기자
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지