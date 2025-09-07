‘2.5조’ 미국 파워볼 복권, 당첨자 나왔다…2명이 당첨금 절반씩

이미지 확대 “초대박 꿈을 꿔볼까” 5일(현지시간) 미 캘리포니아주 호손의 블루버드 주류 판매점에서 페루 출신 남성이 파워볼 복권을 구매한 후 즐거워하고 있다. 지난 3일 파워볼 추첨에서 1등 당첨자가 나오지 않아 누적 당첨금이 18억 달러(약 2조5천억원)로 늘어났다. 2025.09.06. AP 뉴시스

이미지 확대 미 파워볼 1등 당첨금 ‘2조5천억 원’으로 ↑ 5일(현지시간) 미 캘리포니아주 호손의 블루버드 주류 판매점에 “파워볼 18억 달러 행운 기원”이라고 적힌 안내문이 걸려 있다. 지난 3일 파워볼 추첨에서 1등 당첨자가 나오지 않아 누적 당첨금이 18억 달러(약 2조 5000억원)로 늘어났다. 2025.09.06. AP 뉴시스

18억 달러(약 2조 5000억원)에 육박하는 역대급 규모의 미국 파워볼 복권 당첨자가 나왔다.7일(현지시간) 미국 NBC 등에 따르면 멀티스테이트 복권 협회는 전날 밤 진행된 파워볼 추첨에서 17억 8700만 달러(약 2조 4380억원) 규모의 ‘잭팟’ 숫자와 일치하는 복권이 나왔다고 밝혔다.협회는 잭팟 당첨자가 텍사스주와 미주리주에서 각각 1장씩 나왔으며, 이에 따라 당첨금이 두 사람에게 분배된다고 설명했다.당첨 번호는 11, 23, 44, 61, 62이고 파워볼 번호는 17이다.당첨자 2명은 각각 전체 당첨금의 절반을 수령하게 되는데, 두 가지 방법 중 하나를 선택할 수 있다.8억 9350만 달러(약 1조 2415억원)의 연금형 당첨금 또는 4억 ​​1030만 달러(약 5701억원)의 일시불 지급 방식이다.당첨자가 연금 방식의 지급을 선택할 경우 일시불로 한차례 받은 뒤 남은 당첨금을 29년간 분할해 매년 5%씩 인상된 액수를 지급받는다.다만 대부분의 역대 당첨자는 일시불 지급 방식을 택했다.파워볼 복권은 지난 5월 31일 이후 42회 연속으로 당첨자가 나오지 않고 있었다.이번에도 1등 당첨자가 나오지 않으면 파워볼의 누적 당첨금은 미국 역사상 최고액이 될 전망이었다.파워볼은 메가 밀리언스와 함께 미국 복권시장을 양분하는 대표 복권으로, 이번 회차의 1등 당첨 확률은 2억 9220만분의 1이다.파워볼은 네바다주 등을 제외한 45개주와 워싱턴DC, 푸에르토리코, 미국령 버진아일랜드에서 구입할 수 있다. 1에서 69 사이의 숫자 5개와 1~26 사이의 숫자 1개를 모두 맞춰야 1등에 해당하는 ‘잭팟’에 당첨된다.파워볼 33년 역사상 10억 달러가 넘는 잭팟은 6차례가 나온 바 있다.신진호 기자