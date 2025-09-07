“현대차 제보했다”는 美극우 정치인…“한국인 체포? 예상 못해”

이미지 확대 미국 이민 단속 당국이 홈페이지를 통해 지난 4일(현지시간) 조지아주 현대차그룹-LG에너지솔루션의 합작 배터리 공장 건설현장에서 벌인 불법체류·고용 단속 현장 영상을 홈페이지를 통해 공개했다. 2025.09.06 ICE 홈페이지 영상 캡처

이미지 확대 미국 이민 당국의 조지아주 현대자동차그룹-LG에너지솔루션 공장 단속으로 이어진 정보를 이민 당국에 제보했다고 주장한 토리 브래넘. 브래넘 페이스북 캡처

미국 이민세관단속국(ICE)이 지난 4일(현지시간) 조지아주의 현대차그룹-LG에너지솔루션 합작 배터리 공장을 급습해 한국인 300여명이 구금된 가운데, 조지아주 기반 정치인이자 극우 성향 공화당원인 토리 브래넘은 자신이 이번 단속의 ‘제보자’라고 주장했다.브래넘은 6일 연합뉴스와의 인터뷰에서 “이렇게 많은 한국인이 체포될 것이라 예상하지 못했다”는 취지로 말했다.조지아주 12선거구에서 공화당의 연방 하원의원 후보로 출마한 브래넘은 최근 소셜미디어(SNS)에서 자신이 ICE에 ‘현대차그룹-LG에너지솔루션 배터리 공장 건설 현장에서 불법 행위가 일어나고 있다’고 신고했다고 주장한 바 있다.이에 대해 그는 “ICE에 연락하려고 시도한 건 내가 처음이 아니다”라며 “공장(건설 현장)에서 일어나는 불법적이고 비인도적 행위를 찍은 영상을 가진 사람들이 있었고, 나에게 연락해왔다”고 ICE에 신고한 배경을 설명했다.브래넘은 한국 기업들이 미국에 투자하는 조건으로 세제 혜택을 받으면서 “비정규직이든 정규직이든 조지아 주민을 (거의) 고용하지 않았다”며 미국인 대신 저임금의 불법 이민자를 다수 고용하는 것은 지역 경제에 대한 기여가 아니라고 주장했다.그러면서 “(조지아주) 서배너에 제지공장이 막 폐업하면서 1000명이 해고됐는데 그들에게 일자리를 줄 수 있다면 좋을 것 같다”고 덧붙였다.이는 한국 기업의 대미 투자와 이번 단속을 바라보는 미국 내 일부의 시각, 특히 ‘마가’(MAGA·Make America Great Again·미국을 다시 위대하게·트럼프의 선거 구호)로 불리는 도널드 트럼프 미국 대통령 강성 지지층 일각의 시각을 엿볼 수 있는 발언이다.브래넘은 다만 한국인이 많이 체포될 것이라고 예상하지는 못했다면서 “한국 기업이라면 H-1B(전문직 취업비자) 비자로 왔을 거라고 생각했다”고 했다. 미 현지 사무소에서 업무를 보거나 공장에서 일을 하려면 H-1B·비농업 단기 근로자(H-2B) 비자나 주재원 비자(L-1) 등이 필요하다.앞서 미 이민당국은 4일 조지아주 현대자동차그룹-LG에너지솔루션 합작 배터리 공장 건설 현장에서 단속을 벌여 475명을 체포했다. 이 중 한국인이 300명을 넘는 것으로 파악됐으며 한국 정부는 구금된 이들의 건강 상태 등을 확인하기 위한 영사 면담을 시작했다.윤예림 기자