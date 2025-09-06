‘디지털 디톡스’ 시킨다고…13살 아들 외딴 숲 한복판 끌고 간 아버지

이미지 확대 자료 이미지. 아이클릭아트

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

미국의 한 남성이 10대 아들과 ‘디지털 디톡스’를 하기 위해 브라질 외딴 숲에 갔다가 아동 학대 혐의로 처벌될 처지에 놓였다. 디지털 디톡스는 ‘디지털’과 ‘해독’이 결합한 말로 디지털 기기의 중독과 피로감에서 벗어나 심신을 치유하는 것을 의미한다.지난 5일(현지시간) 데일리메일, 인디펜던트 등 외신에 따르면 미국 남성 마크 알렉산더 커밍스 로저스와 그의 13세 아들이 지난달 28일 브라질 남부 발네아리오 캄보리우 지역에서 실종됐다는 신고가 접수됐다.로저스의 아들이 며칠 동안 학교에 결석하자 실종 신고가 접수됐고, 브라질 지역 당국은 실종자 포스터를 배포하고 드론을 띄우는 등 두 사람의 행방을 찾아 나섰다.외신에 따르면 두 사람은 지난 2일 소방 당국에 의해 발견됐다. 발견 당시 두 사람은 외딴 숲 한가운데에서 야영하고 있었던 것으로 전해졌다.당국에 따르면 로저스는 TV와 전자기기에서 벗어나기 위해 아들과 숲으로 향했으며, 숲으로 향하기 전에 아무에게도 사실을 알리지 않았다고 진술한 것으로 알려졌다.브라질의 한 언론은 로저스가 음식과 물 없이 21일 동안 정글에서 생존하는 내용의 한 인기 리얼리티 쇼를 따라 하려 했다고 보도했다.캘리포니아 출신인 두 사람은 지난 6년간 브라질에 거주해 온 것으로 알려졌다. 일부 현지 언론은 아들이 니카라과 시민권도 가지고 있다고 보도했다.현지 경찰이 해당 사건을 수사 중인 가운데 일부 언론은 로저스가 당국에 기소될 경우 최대 3년의 징역형에 처할 수 있다고 보도했다.조희선 기자