트럼프 “미국에 음모 꾸미는 푸틴·김정은에 안부 전해달라”

“중국, 미국인 희생 덕에 자유 쟁취…기억하길”

中 열병식 ‘북중러’ 연대에 불쾌감 드러내

이미지 확대 도널드 트럼프 / 시진핑 도널드 트럼프(오른쪽) 미국 대통령과 시진핑 중국 국가주석이 지난 2017년 11월 9일 베이징 인민대회당에서 열린 환영행사를 갖기에 앞서 서로 얼굴을 맞대고 환담을 나누고 있는 모습. 베이징 AFP 연합뉴스

도널드 트럼프 미국 대통령이 3일 중국에서 열린 ‘중국인민 항일전쟁 및 세계 반파시트스 전쟁승리’(전승절) 80주년 열병식에 대해 “미국인들의 희생으로 중국이 자유를 쟁취했다”며 ‘북중러’ 정상의 연대에 불쾌감을 에둘러 드러냈다.트럼프 대통령은 2일(현지시간) 자신의 소셜미디어(SNS) 트루스소셜에 올린 글을 통해 “가장 큰 질문은 미국이 매우 비우호적인 외국 침략자로부터 자유를 지키기 위해 중국에 제공한 막대한 지원과 ‘피(blood)’를 시진핑 중국 국가주석이 언급할지 여부”라면서 2차대전 당시 미국이 중국을 지원한 사실을 에둘러 강조했다.중국의 전승절은 2차대전 당시 일본군이 중화민국 국민혁명군에 항복 문서를 전달한 1945년 9월 3일을 기념하는 날이다.중국은 2차대전 당시 미국의 ‘무기대여법’(Lend-Lease Act) 등에 따라 군사 지원을 받았다. 그러나 러시아와 밀월 관계를 강화하고 있는 중국은 2차대전 당시 미국과의 협력 및 미국의 지원에 대한 언급을 축소하고 당시 소련과의 협력을 강조하며 미국과 물밑 신경전을 벌이고 있다.트럼프 대통령은 “중국의 승리와 영광을 향한 여정에서 많은 미국인들이 숨졌다. 그들의 용감함과 희생이 정당하게 존경받고 기억되기를 바란다”고 강조했다.또 “당신들이 미국을 상대로 음모를 꾸미는 와중에 블라디미르 푸틴 러시아 대통령과 김정은 북한 국무위원장에게 나의 따뜻한 인사를 전해주기 바란다”고 덧붙였다.이날 중국 베이징 톈안먼(천안문) 광장에서 열린 열병식에는 시 주석과 푸틴 대통령, 김 위원장이 참석해 톈안먼 망루에 북중러 최고지도자가 나란히 서는 장면이 연출됐다.김소라 기자