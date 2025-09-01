남편이 준 비타민 먹고 병원 실려 간 아내…몸속에서 ‘이것’ 나왔다

보험금 노리고 아내 속인 美남성, 종신형 선고받아

이미지 확대 자료 이미지. 기사와 직접적인 관련 없음. 아이클릭아트

이미지 확대 자료 이미지. 기사와 직접적인 관련 없음. 아이클릭아트

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

미국에서 아내에게 납이 든 비타민을 수개월 동안 먹여 보험금을 타내려 한 남성이 종신형을 선고받았다.지난달 28일(현지시간) 미국 매체 뉴욕포스트에 따르면 미 앨라배마주에서 척추 지압사로 일한 브라이언 토마스 만(36)이 살인 미수 혐의로 종신형을 선고받았다.그는 자신의 사무실을 개조하는 과정에서 남은 납을 보관했다가 이를 비타민에 섞어 아내 해나 페티(26)에게 먹인 것으로 조사됐다.페티는 2021년 여름, 만과의 이혼 소송으로 건강이 악화하기 시작하자 비타민을 복용하기 시작했다. 페티의 건강은 갈수록 악화했고 두 달 동안 병원에 입원해야 했다.당시 페티의 몸에는 정상 수치의 8배에 달하는 납이 들어있었고, 페티는 24시간 내내 대장을 비우는 치료를 받았다.페티는 다행히 건강을 회복했으나 체중이 18㎏이나 줄었다. 퇴원 후에도 체내에는 여전히 많은 양의 납이 남아 있었다.이 와중에도 만은 병든 아내에게 생명보험을 더 많이 가입하라고 압박한 것으로 전해졌다.페티의 체내에서 위험할 정도로 높은 수치의 납이 검출되자 이를 수상하게 여긴 당국이 수사에 착수했고, 조사 결과 만이 아내를 의도적으로 속인 것으로 밝혀졌다.수사 과정에서 한 익명의 제보자가 경찰에 신고해 만의 이전 사무실을 개조하는 과정에서 남은 납을 만에게 맡기고 왔다고 증언했다. 결국 만은 2022년 9월 살인 미수 혐의로 경찰에 체포됐다.만약 페티가 사망했을 경우 만은 100만 달러(약 14억원)의 보험금을 받을 수 있었던 것으로 드러났다.조희선 기자