“미사 보던 아이들에 무차별 총격”…美학교 총기 난사로 2명 사망

20대 범인 미니애폴리스 학교 성당서 범행

어린이 14명 포함 17명 다쳐…병원 치료 중

트럼프 “폭력 희생자 추모”…조기 게양 명령

이미지 확대 27일(현지시간) 미국 미네소타주 미니애폴리스의 한 학교에서 총기 난사 사건이 발생한 가운데 한 여성이 아들을 안은 채 울고 있다. AP 연합뉴스

이미지 확대 27일(현지시간) 총기 난사 사건이 발생한 미국 미네소타주 미니애폴리스의 한 학교에 출동한 경찰들의 모습. AP 연합뉴스

이미지 확대 27일(현지시간) 미국 미네소타주 미니애폴리스의 한 학교에서 총기 난사 사건이 발생한 가운데 한 학부모가 울고 있다. AP 연합뉴스

이미지 확대 27일(현지시간) 미국 미네소타주 미니애폴리스의 한 학교에서 총기 난사 사건이 발생한 가운데 한 여성이 울고 있다. AP 연합뉴스

이미지 확대 27일(현지시간) 미국 미네소타주 미니애폴리스의 한 학교에서 총기 난사 사건이 발생한 가운데 현장에 출동한 경찰이 서 있다. AP 연합뉴스

미국 미네소타주 미니애폴리스의 한 학교에서 총기 난사 사건이 발생해 어린이 2명이 숨지고 10여명이 다쳤다.27일(현지시간) AP통신, CNN, 워싱턴포스트 등 외신 보도에 따르면 이날 오전 8시 30분쯤 미니애폴리스의 한 가톨릭 학교에서 소총, 권총, 산탄총 등으로 무장한 범인이 무차별적으로 총알을 발사했다. 사건 당시 학교에서는 오전 8시 15분부터 미사가 진행 중이었다.범인은 학교 성당 옆으로 접근해 창문을 통해 미사 중이던 아이들을 향해 무차별 총격을 가했다. 신도석에 앉아 있던 8살과 10살 어린이가 그 자리에서 숨졌고, 6~15살 어린이 14명을 포함해 17명이 다쳐 인근 병원에서 치료받고 있다.범인은 범행 뒤 교회 뒤쪽에서 스스로 목숨을 끊었다.미 연방수사국(FBI)은 이 사건을 가톨릭 신자들에 대한 테러 및 증오 범죄로 간주하고 수사 중이라고 전했다.캐시 파텔 FBI 국장은 자신의 엑스(X·옛 트위터) 계정에 이같이 언급한 뒤 총격범이 23살 ‘로빈 웨스트먼’이며, 태어날 때 이름은 ‘로버트 웨스트먼’으로 확인됐다고 밝혔다.웨스트먼의 단독 범행으로 추정되며, 범행 동기는 아직 밝혀지지 않았다. 웨스트먼의 어머니가 과거 해당 학교에서 행정 보조원으로 근무했던 것으로 전해졌다.1923년 세워진 해당 가톨릭 학교는 프리스쿨(유치원)부터 8학년(중학교 과정)까지 있는 학교다. 경찰에 따르면 이날 미사는 새 학기 첫 주를 기념하는 행사였던 것으로 알려졌다.도널드 트럼프 대통령은 자신이 설립한 SNS 트루스소셜 계정에 “미니애폴리스에서 발생한 비극적인 총격 사건에 대해 모든 보고를 받았다”며 “FBI가 신속하게 대응했으며 현재 현장에 있다”고 적었다.이어 “백악관은 이 끔찍한 상황을 계속해서 주시할 것”이라며 “이 사건과 관련된 모든 분을 위해 나와 함께 기도해 달라”고 말했다.트럼프 대통령은 “무분별한 폭력 행위의 희생자를 추모한다”며 미국의 모든 공공건물에 조기 게양을 지시하는 포고문을 발표했다.조희선 기자