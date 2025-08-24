“이란 핵시설 파괴 실패”…트럼프 주장과 정반대 보고서 낸 美 국방정보국장 해임

이미지 확대 미 국방정보국장 제프리 크루즈 중장. UPI 연합뉴스

미국의 이란 핵시설 공습의 효과가 도널드 트럼프 대통령의 “완전 파괴” 주장과 달리 미미하다는 보고서를 낸 제프리 크루즈 국방정보국(DIA) 국장이 해임된 것으로 전해졌다.지난 22일(현지시간) 워싱턴포스트(WP)는 복수의 관계자를 인용해 이같이 전했다.피트 헤그세스 미 국방부 장관은 현역 공군 중장이기도 한 크루즈 국장의 해임 사유를 ‘신뢰 상실’이라고 표현한 것으로 전해졌다.WP는 이를 헤그세스 장관이 취임 이후 찰스 브라운 합참의장, 리사 프란체티 해군 참모총장 등 군 고위 장성들을 해임할 때 자주 썼던 표현이라고 했다.DIA는 지난 6월 미 공군의 전격적인 이란 핵 시설 공습에 대한 초기 평가보고서를 작성했으며, CNN과 뉴욕타임스(NYT) 등은 이 보고서를 입수해 보도했다.당시 트럼프 대통령은 B2 스텔스 폭격기와 초대형 벙커버스터 폭탄 등을 동원한 공습으로 이란의 핵 시설을 “완전히 파괴했다”고 주장했다.하지만 해당 보고서는 공습의 효과가 이란의 핵 프로그램을 길어야 몇개월 퇴보시키는 데 불과했다고 평가했다.이에 따라 이란 핵 시설 파괴와 이스라엘·이란 휴전을 자신의 치적으로 삼으려던 트럼프 대통령은 ‘머쑥’해졌다. 이후 연방수사국(FBI)은 기밀 보고서 유출자 색출에 나서기도 했다.상원 정보위원회 민주당 간사 마크 워너 상원의원은 장기간 초당적 경력을 쌓아온 크루즈 국장의 해임이 우려스럽다고 밝혔다.워너 의원은 NYT에 “또 한 명의 고위 국가안보 당국자 해임은 트럼프 정부가 정보를 충성심 테스트로 취급하는 위험한 습관을 지니고 있음을 보여 준다”고 했다.문경근 기자