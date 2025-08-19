“7000만원 보너스에 학자금 대출 탕감”… ‘특급 대우’ 내건 美이민세관단속국

SNS 통해 인력 확충 캠페인 전개
홍보 힘입어 지원자 11만명 몰려
도널드 트럼프 미국 행정부가 불법 이민자를 단속하는 이민세관단속국(ICE) 요원 충원을 위해 5만 달러(약 7000만원)의 보너스 등 파격적인 조건을 내걸었다. 학자금 대출 탕감 혜택도 제시하고 퇴직자를 다시 불러들이는 캠페인을 전개하는 등 적극적인 인력 확충에 나서고 있다.
17일(현지시간) 월스트리트저널(WSJ)에 따르면 미 국토안보부는 ICE 요원 채용을 위해 최대 5만 달러의 사이닝 보너스(Signing bonus·일회성 인센티브) 지급, 6만 달러(8300만원)까지의 학자금 탕감 등을 소셜미디어(SNS)에서 홍보하고 있다. 40세 이상 지원자를 위해 ‘추방 담당관’ 직위를 신설하는 등 사실상 나이 제한도 없앴다. 퇴직한 법 집행관들을 다시 불러들이기 위한 ‘임무로 돌아오라’(return to mission) 캠페인도 벌이고 있다.
ICE 요원의 임금 수준은 높다. 직책에 따라 적게는 5만 달러에서 많게는 14만 4000달러(약 2억원)까지로 뉴욕시와 시카고 경찰국의 신입 경찰관 연봉(연간 약 6만 달러)과 비슷하거나 더 나은 대우라고 WSJ는 전했다. 국토안보부는 이런 혜택과 홍보에 힘입어 11만명이 ICE에 지원했다고 밝혔다.
트럼프 행정부는 올해 출입국 단속에 1500억 달러(208조원) 이상 예산을 배정하는 등 대대적인 활동 강화를 예고했다. ICE는 올 들어 지난 6월까지 14만 4000명을 추방했는데, 이는 지난해 같은 기간(13만 6854명)보다 7000명 이상 많은 수치다.
워싱턴 임주형 특파원
2025-08-19 12면
