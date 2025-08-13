빈정댄 아들 ‘푸시업·스쾃 체벌’ 영상 올린 부모…전문가 지적 나온 이유

이미지 확대 더스틴(오른쪽)이 무례하게 행동한 아들에게 체벌로 스쾃을 시키는 모습. 소셜미디어(SNS) 캡처

미국의 한 남성이 엄마에게 대든 아들에게 체벌로 팔굽혀펴기와 스쾃을 시키는 영상이 화제가 된 가운데 이러한 훈육 방식에 대한 전문가의 지적이 나왔다.12일(현지시간) 미 폭스뉴스 등에 따르면 더스틴과 그의 아내 케이티는 무례하게 행동한 아들에게 체벌로 팔굽혀펴기와 스쾃을 시킨 영상을 지난달 24일 가족의 일상을 올리는 소셜미디어(SNS) 계정에 올렸다.케이티는 게시물에 “그날 나는 가족을 위해 아침을 준비하면서 동시에 업무용 이메일을 보내고 있었다. 그런데 아들이 내게 휴대전화를 쓰게 해 달라고 계속 졸랐다”며 “내가 여러 번 ‘안 돼, 기다려야 해’라고 말했고, 이를 들은 아들이 내게 (빈정거리듯이) ‘진정해’라고 말했는데 이때 남편이 아들한테 이렇게 대응했다”고 적었다.영상 속 더스틴은 아들에게 “방금 엄마한테 ‘진정해’라고 말했어?”라고 묻는다. 그러곤 아들에게 팔굽혀펴기를 몇 차례 시킨 뒤 이어서 스쾃 60개를 하라고 지시한다. 아들은 힘들어하면서도 더스틴이 시킨 걸 끝까지 해낸다.더스틴은 아들에게 “엄마한테 ‘진정해’라고 말하는 게 맞아?”라고 묻고, 아들은 “아니다”라고 대답한다. 더스틴은 다음부터는 그러면 안 된다고 타이른 뒤 아들을 안아준다. 아들은 케이티를 향해 사과하고, 더스틴은 아들에게 “사랑한다”고 말하며 대화를 마무리한다.이 영상은 13일 기준 인스타그램에서만 조회수 4000만회를 넘기는 등 온라인에서 화제가 됐다. 더스틴의 훈육 방식에 대한 네티즌의 의견은 엇갈렸다.일부 네티즌들은 “아버지가 잘했네. 멋지다”, “훌륭한 육아다” 등 부모를 옹호하는 반응을 보였다. 다른 네티즌들은 “왜 운동을 벌로 쓰냐. 나중에 아이가 운동하기 싫어질 뿐이다”, “대화로 하는 게 낫지 않나. 아이한테 팔굽혀펴기가 무슨 의미가 있나” 등의 부정적인 반응을 내비쳤다.일부 전문가는 훈육하는 모습을 여러 사람이 볼 수 있도록 공개한 부분에 관해 지적했다.교육심리학자이자 육아 전문가인 미셸 보르바 박사는 폭스뉴스와의 인터뷰에서 더스틴의 훈육 방식은 올바르다고 평가했다. 감정적으로 반응하는 대신 차분하게 대응했고, 아이가 잘못한 부분에 관해 확실하게 말했다는 점에서다.다만 부모가 해당 장면을 SNS에 올린 건 잘못됐다고 지적했다. 영상이 온라인에 올라가는 순간 체벌이 ‘공개적인 모욕’이 된다는 것이다. 보르바 박사는 “문제는 이 장면이 온라인에서 확산했다는 점인데, 아이에겐 죄책감이 아닌 수치심이 된다. 이는 심각한 정서적 문제로 이어질 수 있다”고 지적했다.보르바 박사는 훈육은 아이의 나이에 맞게 이뤄져야 한다고 강조하며 아이가 불편해하는 격렬한 운동을 시키는 것은 부적절하다고도 했다. 그는 “훈육은 아이의 행동을 개선해서 같은 행동을 반복하지 않도록 할 수 있는지가 핵심”이라고 강조했다.조희선 기자