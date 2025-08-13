트럼프 “알래스카 탐색전 후 러시아·우크라 회담 추진”

3자 회동 무산돼 부담 최소화 의도

“푸틴, 공정한 거래 갖고 오면 공개”

이틀 전엔 우크라·유럽과 화상회의

이미지 확대 도널드 트럼프 미국 대통령. 로이터 연합뉴스

2025-08-13 14면

미러 정상의 오는 15일(현지시간) ‘알래스카 담판’을 앞두고 도널드 트럼프 미국 대통령이 “푸틴(러시아 대통령)과 건설적 회담을 한 뒤 젤렌스키(우크라이나 대통령)와 푸틴의 회담 또는 내가 포함되는 3자 회담을 할 수 있다”고 밝혔다. 미-러-우크라이나 간 ‘우선 3자 회동’이 무산된 가운데 트럼프 대통령이 회담 실패에 대한 정치적 부담을 최소화하려는 모습이다.트럼프 대통령은 11일 백악관 기자회견 뒤 문답에서 푸틴 대통령과의 정상회담에 대해 이렇게 밝히며 “그들(푸틴과 젤렌스키)이 필요로 하면 나도 거기에 있을 텐데, 나는 두 정상 간 회담을 마련하고 싶다”고 말했다. 또 러시아와 우크라이나 간에 ‘영토 교환’이 이뤄질 것이라며 “우리는 푸틴이 무엇을 생각하는지 볼 것이며, 그게 공정한 거래라면 나는 유럽연합(EU)과 나토(북대서양조약기구) 정상들, 젤렌스키 대통령에게도 공개하겠다”고 했다. 그는 푸틴과의 대면이 ‘탐색전’임을 분명히 하며 “첫 2분 안에 합의가 가능한지 정확히 알게 될 것”이라고도 했다.트럼프 대통령이 우크라이나에 불리한 영토 합의를 부추기려 한다는 우려가 높아진 상황을 의식한 듯 그는 양측에 ‘영토 양보’를 압박하기도 했다. 젤렌스키 대통령이 영토 교환에 부정적인 데 대해 불만을 표출하며 “나는 그가 ‘(영토를 바꾸려면) 헌법 승인을 받아야 한다’고 말한 게 거슬렸다”고 했다. 이어 “러시아는 우크라이나의 ‘아주 중요한 영토’를 점령했다”면서 “우크라이나를 위해 그중 일부를 되찾으려 노력할 것”이라고 덧붙였다.미러 정상회담 이틀 전인 13일 트럼프 대통령은 우크라이나 및 유럽 정상들과의 화상회의에 전격 참석한다. 젤렌스키 대통령과 유럽 정상들은 트럼프 대통령에게 우크라이나 영토 보전과 안전 보장, 러시아 압박 필요성 등을 설득할 전망이다. ‘국제적으로 정해진 국경은 무력으로 변경할 수 없다’는 기본 원칙 아래 우크라이나에 영토 양보를 강요하는 것은 ‘위험한 선례’를 만든다는 입장이다. 영국 더타임스는 협상 시나리오 중 하나로 “러시아가 점령 지역인 루한스크·도네츠크·자포리자 전역을 가져가고, 우크라이나는 흑해 연안 헤르손 지역을 유지할 것”이라는 전망을 내놓기도 했다.이재연 기자