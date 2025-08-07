트럼프 “반도체에 100% 관세”… 애플 “삼성전자 美공장서 차세대 칩 생산”

이미지 확대 도널드 트럼프 미국 대통령이 6일(현지시간) 워싱턴DC 백악관 집무실에서 애플의 미국 내 시설 투자와 관련한 발표를 하고 있다. 2025.8.6 AP 연합뉴스

이미지 확대 삼성전자 미국 오스틴 사업장. 삼성전자 제공

이미지 확대 팀 쿡(맨 오른쪽) 애플 최고경영자(CEO)가 6일(현지시간) 미국 워싱턴DC 백악관에서 도널드 트럼프(오른쪽 세 번째) 대통령과 하워드 러트닉(오른쪽 두 번째) 상무부 장관, 스콧 베선트(맨 왼쪽) 재무부 장관이 지켜보는 가운데 향후 4년간 미국 내에 1000억 달러를 추가 투자해 총 투자금을 6000억 달러로 늘릴 것이라고 발표하고 있다. 2025.8.6 AFP 연합뉴스

도널드 트럼프 미국 대통령은 6일(현지시간) 반도체에 약 100%의 품목별 관세를 부과할 것이라고 밝혔다. 미국 내에서 생산된 반도체는 이같은 관세를 면제받을 수 있는데 삼성전자가 텍사스 공장에서 애플의 차세대 칩을 생산한다는 발표도 이날 나왔다.트럼프 대통령은 이날 워싱턴DC 백악관에서 열린 애플의 미국 내 시설 투자 계획 발표 행사에서 “우리는 반도체에 약 100%의 관세를 부과할 것”이라고 말했다.반도체는 한국의 대미 수출 품목 중 자동차에 이어 두 번째로 규모가 큰 제품이어서 한국에도 상당한 영향이 예상된다.다만 트럼프 대통령은 구체적인 부과 시기는 언급하지 않았다.삼성전자는 텍사스주 오스틴에 있는 파운드리(반도체 위탁생산) 공장에서 애플의 차세대 칩을 생산할 예정이다.애플은 이날 시설 투자 계획 발표 백악관 행사에 앞서 보도자료를 통해 “오스틴에 있는 삼성의 반도체 공장에서 삼성과 협력해 전 세계에서 처음으로 사용되는 혁신적인 새로운 칩 제조 기술을 개발하고 있다”고 밝혔다.이어 “이 기술을 미국에 먼저 도입함으로써 이 시설은 전 세계로 출하되는 아이폰을 포함한 애플 제품의 전력 효율성과 성능을 최적화하는 칩을 공급하게 될 것”이라고 설명했다.업계에서는 이번 삼성전자의 칩을 차세대 아이폰 등에 들어가는 이미지센서로 추정하고 있다.이와 관련해 삼성전자는 “고객사명과 세부 사항은 확인할 수 없다”고 말했다.한편 팀 쿡 애플 최고경영자(CEO)는 이날 백악관에서 미국 내 제품 생산을 확대하기 위해 1000억 달러를 추가로 투자하겠다고 발표했다.애플은 트럼프 대통령 취임 후 4년간 5000억 달러를 투자하겠다고 밝힌 바 있는데 이날 발표로 총 투자액은 6000억 달러로 늘었다.애플의 미국 내 투자 확대는 관세 혜택을 받기 위한 차원으로 풀이되고 있다.이 같은 소식에 이날 뉴욕증시에서 애플 주가는 5.09% 급등했다. 기술주 중심으로 온기가 확산하며 마이크로소프트를 제외한 빅테크는 모두 상승했다. 아마존은 4%, 테슬라는 3% 이상 올랐다.이정수 기자