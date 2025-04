‘증시 폭락’ 아우성인데…트럼프 “때론 약도 먹어야”

“주식 시장 매도세 의도한 것 아냐”

미 트럼프 행정부의 ‘관세 폭탄’이 글로벌 무역 전쟁에 대한 우려를 촉발하며 전세계 증시가 폭락하고 있지만, 도널드 트럼프 미 대통령은 “때론 약도 먹어야 한다”며 개의치 않는다는 반응을 보였다.6일(현지시간) 미 CNBC 등에 따르면 트럼프 대통령은 이날 플로리다에서 워싱턴DC로 이동하는 전용기 에어포스원에서 증시 폭락에 대해 묻는 기자들에게 “아무것도 내려가지 않았으면 좋겠다”면서도 “때로는 치료하기 위해 약을 먹어야 할 때가 있다(Sometimes you have to take medicine to fix something)”고 말했다.앞서 미 증시는 트럼프 행정부가 ‘상호관세’ 부과를 발표한 뒤 첫 거래일인 지난 3일과 4일 이틀간 10% 안팎 폭락하며 시가총액이 총 6조 6000억 달러(9700조원) 증발했다. 미 증시가 이처럼 큰 폭으로 하락한 건 2020년 3월 코로나19 팬데믹 초기 이후 처음이다.이날 트럼프 대통령은 “주식 시장에서의 매도세를 의도적으로 유도한 것은 아니다”라면서도, 이에 대해 구체적으로 해명하지는 않았다고 CNBC는 전했다.트럼프 대통령은 또 극단적인 상호관세 부과를 감행한 이유로 중국과의 무역 적자를 꼽았다.트럼프 대통령은 “중국과의 무역 적자가 조 달러 수준에 달하며, 매년 수천억 달러의 손실을 보고 있다”면서 “이를 해결하지 않으면 협상하지 않을 것”이라고 못박았다.또 지난 주말 동안 유럽 및 아시아 각국 지도자들과 상호관세에 대한 이야기를 나눴다고 덧붙였다.트럼프 대통령은 자신의 소셜미디어(SNS) 트루스 소셜에 올린 글에서도 “우리는 중국과 유럽연합, 그리고 많은 국가에 무역 적자가 있다”면서 “이를 치료할 수 있는 유일한 방법은 관세 뿐”이라고 강조했다.극단적인 관세 부과 조치가 “미국에 수십억 달러를 미국에 가져올 것”이라며 “이미 효과가 나타나고 있다”고 덧붙였다.김소라 기자