시진핑 없는 북중 회동… 북미회담 사전조율·경협 힘겨루기 관측

김정은 깜짝 방중, 다리·버스공장 찾아
선전 APEC 계기 북미회담 논의 가능성
김정은 북한 국무위원장이 지난주 퍼진 ‘사망설’을 뒤로 하고 24일 깜짝 중국 방문에 나섰다.
중국 관영 신화통신은 25일 김 위원장이 중국 권력서열 4위인 왕후닝 전국인민정치협상회의(정협) 주석의 영접을 받으며 한국전쟁기념관(중국명 항미원조기념관)에 헌화하고, 단둥의 버스 공장을 시찰했다고 전했다.
중국군이 한국전쟁에 참전한 76주년 기념일을 하루 앞두고 이뤄진 이번 방문에서 김 위원장은 ‘중국인민지원군 열사들을 영원히 기억할 것’이란 글씨가 새겨진 꽃바구니를 헌화했다.
이어 왕 주석에게 “항미원조기념관은 불패의 조중(북중) 친선에 대한 고귀한 피의 검증”이라고 말했다.
김 위원장은 왕 주석과 단둥에서 연회를 가진뒤 단둥시 버스공장을 참관하며 “훌륭한 역사와 잠재력을 가진 공장이 보다 큰 성공을 이룩하기를 기원한다”고 말했다.
지난 15일 공식 개통식을 가진 신압록강대교를 통해 평양으로 돌아가면서 다리 중간지점에서 “이 다리가 두 나라를 잇고 우리의 마음도 더 굳게 잇는 역사적인 사명을 의심할 바 없이 정확히 수행하게 되리라”는 기대를 밝혔다.
이번 행사를 앞두고 단둥 일대에는 경호 훈련이 목격되고, 압록강변과 신압록강대교 등 주요 지역에서는 장갑차와 경찰 특수부대 등이 배치되면서 김 위원장이 방문할 것이란 소문이 돌았다.
김 위원장 단둥 방문에 대해 중국측과 북한의 보도에 차이가 나타나는데 중국 신화통신은 “김정은은 왕후닝에게 시진핑 총서기에게 따뜻한 인사와 행운을 전해 달라고 요청하며, 중국 공산당 제20기 중앙위원회 제5차 전원회의(5중전회) 성공을 기원했다”고 보도했다.
시 주석이 26~29일 열리는 5중전회 때문에 김 위원장을 직접 만나지 않은 것이란 설명이지만, 양국간 협력을 두고 힘겨루기가 벌어지고 있다는 관측도 제기됐다.
5중전회에 대한 언급은 북한 조선중앙통신과 노동신문에서는 찾아볼 수 없었으며 북한은 김 위원장이 시 주석에게 친근한 인사를 보냈다고만 보도했다.
정은이 통일연구원 북한연구실장은 “중국 측 보도는 지역 평화나 북한과의 장기협력을 강조한 반면, 북한은 혈맹이란 과거 관계를 좀 더 내세운 측면이 있다”라고 분석했다.
특히 다음달 18일 중국 선전에서 개막하는 아시아태평양경제협력체(APEC) 정상회의를 계기로 도널드 트럼프 미국 대통령이 김 위원장과의 만남을 희망하는 만큼 북미회담에 대한 사전 조율이 이뤄졌을 가능성이 크다.
김 위원장의 방중 일정 내내 왕이 중국 외교부장이 동행했으며, 왕 주석이 중국 외교의 틀을 설계하는 ‘책사’라는 점에서 이런 분석이 나온다.
지난 2018~2019년 북미정상회담을 앞두고도 김 위원장은 시 주석을 만나 긴밀히 의논한 바 있다.
이번 김 위원장의 중국 방문에서 시 주석을 만나지 않은 것을 두고 북중 간에 경제협력에 대한 실랑이가 있다는 추정도 나온다.
정 실장은 “김 위원장은 신압록강대교 개통을 더 많은 경제 협력을 중국으로부터 얻어내려고 하지만 중국은 대북 제재를 지킨다는 입장을 고수하고 있어 갈등이 있을 수 있다”고 설명했다.
윤창수 전문기자
세줄 요약
- 김정은, 시진핑 없이 중국 깜짝 방문
- 항미원조기념관 헌화와 단둥 시찰 진행
- 북미회담 조율·경협 힘겨루기 관측
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