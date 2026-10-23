“젤렌스키, 한국 대통령 모욕…한반도 ‘역린’까지 건드렸다” 우크라 4가지 실수 짚은 러 국영방송 [배틀라인]

러시아 국영방송, 우크라 실수 지목

“동아시아 핵심 협력국 잃을 수도”

한국의 우크라 지원 축소 가능성 거론

러 블로거는 “무기 얻으려다 역풍” 분석

이미지 확대 인공지능 도구로 생성한 자료사진. 서울신문

[배틀라인 3줄 요약]

● 러시아 국영방송은 우크라이나가 북한군 포로 송환 공개와 비공개 합의 부인, 한반도 군사충돌 언급, 불충분한 사과 등 네 가지 외교적 실수로 한국과의 갈등을 키웠다고 비판했다.

● 러시아 군사 블로거는 젤렌스키가 북한군 포로 송환을 한국에 대한 무기 지원 압박에 이용하려다 역효과를 냈을 가능성을 제기하면서, 이번 갈등이 한러관계 개선에는 유리하게 작용할 수 있다고 기대했다.

● 방송은 한국이 우크라이나에 대한 재정·인도적 지원을 줄일 가능성까지 거론했지만, 외교부는 공관원 일부 철수에도 인도적·재건 지원 방침에는 변화가 없다고 밝혔다.

세줄 요약 북한군 포로 송환 공개·합의 부인 비판

한반도 군사충돌 언급과 사과 방식 지적

한국의 대사 소환·지원 축소 가능성 거론

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북한군 포로 송환 사실 공개를 둘러싼 한국과 우크라이나의 외교갈등에 대해 러시아 국영방송이 우크라이나 정부의 4가지 실수를 지목했다.우크라이나가 비공개 합의를 부인해 한국 대통령을 모욕하고, 한반도 분단이라는 민감한 문제까지 건드렸다는 주장이다. 한국의 대사 소환과 공관원 감축으로 이어진 갈등이 대우크라이나 지원 축소로 번질 가능성도 제기했다.러시아 국영방송 로시야24 진행자 다리야 코즐로바는 21일(현지시간) 베스티에 기고한 ‘오해인가, 완전한 실패인가…우크라이나는 한국과의 관계에서 어떤 실수를 저질렀나’라는 제목의 칼럼에서 이같이 주장했다. 코즐로바는 과거 한국과 북한에서 베스티 특파원으로 활동한 동아시아 정치 전문가다.그가 꼽은 첫 번째 실수는 볼로디미르 젤렌스키 우크라이나 대통령의 북한군 포로 송환 사실 공개다.코즐로바는 양국이 포로 송환 사실을 비공개로 유지하기로 합의했으며, 처음부터 기밀유지를 요구한 쪽도 우크라이나였다는 한국 정부의 설명을 거론했다. 하지만 볼로디미르 젤렌스키 우크라이나 대통령이 유엔총회에서 이 합의를 공개적으로 위반했다고 짚었다.두 번째 실수로는 우크라이나 대통령실의 비공개 합의 부인을 꼽았다. 한국은 포로 송환 사실을 비공개로 유지하기로 합의했다고 주장하지만 우크라이나는 그런 합의가 없었다는 입장이다.코즐로바는 우크라이나가 기밀유지 합의 자체를 부인한 것은 이재명 대통령을 거짓말쟁이로 만든 것이나 다름없다며 “우크라이나가 대한민국 대통령 개인을 모욕한 셈”이라고 주장했다.앞서 이 대통령도 지난 2일 엑스(X)에 우크라이나가 비공개 합의를 부인해 “상대국 국가원수를 거짓말쟁이로 만들었다”고 비판한 바 있다.코즐로바는 키릴로 부다노우 우크라이나 대통령실 비서실장의 한반도 관련 발언도 중대한 실수로 지적했다.앞서 부다노우 실장은 지난달 28일 북한군이 우크라이나 전쟁에서 실전 경험을 쌓고 있으며 이를 자국 주변에서 벌어질 전투에 활용하려 한다고 주장했다. 최근 남북 군사분계선에서 발생한 사건도 거론하며 “통제할 수 없는 결과를 초래할 사건이 발생하는 것은 시간문제”라고 경고했다. 이 대통령은 부다노우의 발언을 두고 우크라이나가 한반도 전쟁을 부추기고 있다며 강한 유감을 표했다.코즐로바는 우크라이나가 한반도 분단과 전쟁 가능성을 거론해 한국인의 역사적 상처를 자극했다고 비판했다.우크라이나 외교부의 비공개 사과는 마지막 실수로 거론됐다.조현 외교부 장관은 지난 6일 국회에서 우크라이나 외교장관으로부터 사과 표현이 담긴 메시지를 받았으나 한국 측 기대에는 미치지 못했다고 밝혔다. 반면 우크라이나 외무부는 안드리 시비하 장관이 ‘유감’을 표했을 뿐이라고 맞섰다.코즐로바는 한국 사회가 위계질서와 사회적 평판을 중시한다고 설명하며, 우크라이나가 한국 대통령을 공개적으로 모욕해 놓고 외교부의 비공개 메시지로 사과했다고 비판했다. 대통령의 권위를 훼손한 데 이어 사과 방식에서도 한국 지도부를 경시했다는 주장이다.코즐로바는 이 대통령이 추가 대응에 나서지 않았다면 국내에서 정치적 위신을 잃을 수 있었다고 분석했다. 한국 정부가 지난 8일 박기창 주우크라이나 대사를 소환하고 20일 공관원 일부를 추가 철수시키기로 결정한 것도 이런 맥락에서 해석했다.러시아에서는 한국의 강경 대응 배경에 대해 다른 각도의 분석도 나왔다.러시아 국방부 정보 장교 출신의 유명 군사 블로거 미하일 즈빈추크(필명 리바르)는 22일 게시글에서 젤렌스키 대통령이 북한군 포로 송환 사실을 공개한 데 무기 지원을 압박하려는 의도가 있었을 가능성을 제기했다.그는 젤렌스키 대통령이 포로를 한국에 인도한 사실을 공개함으로써 ‘우크라이나는 한국을 위해 할 일을 했는데 한국은 우크라이나를 돕지 않는다’는 메시지를 전달하려 했을 수 있다고 해석했다.실제로 우크라이나는 갈등이 불거진 뒤부터 “우크라이나는 모든 의무를 다했다”는 입장을 거듭 강조했다.즈빈추크는 우크라이나에 대한 무기 공급을 거부해 온 한국이 북한군 포로 송환을 무기 지원의 지렛대로 삼으려는 젤렌스키 대통령에 불쾌감을 느껴 비슷한 방식으로 공개 대응했을 가능성이 있다고 주장했다.그러면서 이번 갈등으로 한국의 대우크라이나 무기 공급 가능성은 더욱 낮아졌다고 그는 분석했다. 한국 정부가 무기 지원을 민감한 사안으로 다뤄온 만큼 우크라이나의 사과가 이뤄지더라도 향후 군사협력 논의가 어려워질 수 있다는 전망이다.한국의 대러관계 개선과 연관 지은 분석도 내놨다. 즈빈추크는 최근 한국에서 러시아와의 협력 필요성이 거론되는 만큼, 한국이 이번 갈등을 통해 우크라이나의 무기 지원 압박을 피하면서 러시아와의 개선에도 유리한 여건을 마련할 수 있다고 주장했다.코즐로바 역시 외교갈등이 우크라이나에 경제·안보상의 손실을 안길 수 있다고 주장했다.그는 과거 한국이 우크라이나의 지원을 중단했다면 미국의 반발을 샀겠지만, 최근에는 미국의 태도도 달라졌다며 한국의 선택 폭이 넓어졌다는 해석을 내놨다.이어 한국이 세계 주요 방산 수출국으로 폴란드에 K9 자주포 등을 공급하고 있으며, 우크라이나군이 사용하는 폴란드산 크라프(Krab) 자주포에도 K9 계열 차체가 적용됐다는 점을 거론했다.코즐로바는 한국이 우크라이나에 제공해 온 재정·인도적 지원과 재건 차관을 언급하며 지원 중단 가능성도 제기했다. 그러면서 한국과 우크라이나는 2029년까지 최대 21억 달러의 대외경제협력기금(EDCF) 차관을 지원하기 위한 기본약정을 체결한 바 있다고 덧붙였다.다만 외교부는 주우크라이나대사관 공관원 일부 철수를 결정하면서도, 우크라이나에 대한 인도적 지원과 재건 지원 의사에는 변함이 없다고 밝혔다.권윤희 기자