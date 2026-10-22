당사자 빼놓고 스트롱맨만… 미중러가 쓰는 ‘약육강식 질서’

러우 종전 협상 ‘제2 얄타회담’ 되나

이미지 확대 푸틴, APEC 한 달 앞두고 中과 밀착 블라디미르 푸틴(오른쪽) 러시아 대통령이 21일(현지시간) 상트페테르부르크에서 열린 중·러 고위급 회담 중 리창 중국 국무원 총리와 악수하고 있다. 푸틴 대통령은 “양국 관계가 성공적이고 역동적으로 발전하고 있다”고 말한 뒤 다음달 중국에서 열리는 아시아태평양경제협력체(APEC) 정상회의 기간 시진핑 국가주석과 회담할 기회가 있을 것이라고 밝혔다.

상트페테르부르크 로이터 연합뉴스

세줄 요약 APEC 계기 미·중·러 3자 정상회담 추진

핵군축·우크라 종전, 강대국 담판 구도

밀실 거래 비판 속 키이우 폭격 지속

2026-10-23 12면

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러시아가 다음 달 중국 선전 아시아태평양경제협력체(APEC) 정상회의에서 미국·중국·러시아 3자 정상회담을 추진하고 있다고 밝혔다. 세계 핵무기의 약 90%를 보유한 3국 정상의 회담이 기정사실화되며 이들의 ‘담판’이 세계정세에 미칠 영향에 이목이 쏠린다.21일(현지시간) 러시아 타스통신 등에 따르면 유리 우샤코프 크렘린궁 외교정책보좌관은 블라디미르 푸틴 대통령이 스티브 위트코프 미국 대통령 특사와 3시간가량 회동한 뒤 “중국이 이미 회담 준비를 하고 있다”며 “여건이 맞으면 APEC 일정에 포함될 것”이라고 말했다. 앞서 APEC 계기 미·중·러 회담이 열릴 가능성이 제기됐는데, 크렘린궁 핵심 당국자가 이를 직접 확인한 것이다.미·중·러 회담은 이들 3국 정상의 이해관계가 맞물려 추진되는 것으로 관측된다.앞서 도널드 트럼프 대통령은 3자 회담의 전제 조건으로 핵 군축과 무역 협상을 중심 의제로 내걸었다. 미러 간 마지막 핵통제 규범인 ‘뉴스타트(신전략무기감축협정)’가 만료된 상황에서 핵 합의를 도출해 핵심 외교 성과로 내세우려는 의도로 풀이된다.푸틴 대통령으로서는 트럼프 대통령과의 관계를 활용해 우크라이나 전쟁을 자신들에게 유리한 방향으로 이끌어가려는 것으로 분석된다. 유럽을 배제하고 미중과 우크라 종전 문제를 직접 논의하는 구도를 만들겠다는 것으로, 미·중·러 정상이 함께 우크라이나 전쟁 이후 강대국 중심의 세계질서를 그리겠다는 의도다. 이때문에 일각에서는 2차 세계대전 당시 미국·영국·소련 정상이 종전 후 세계질서를 논의했던 것에 비유해 미·중·러 회담이 ‘제2의 얄타회담’이 될 수 있다고 우려한다.APEC 개최국 중국 역시 시진핑 국가주석이 트럼프·푸틴과 어깨를 나란히 하는 모습을 연출해 국제적 중재자 위상을 극대화할 수 있다는 계산이 깔린 것으로 관측된다. 서방에 맞서 전략적 이해관계를 공유하고 있는 푸틴을 테이블에 앉힘으로써 트럼프·시진핑간 미중 양자 구도가 다소 완화되는 효과도 기대할 수 있다.그러나 미 정가와 국제사회에서는 이번 회담이 강대국 간 밀실 거래로 변질할 수 있다는 비판이 벌써부터 나오고 있다. 공화당 빌 캐시디 상원의원은 3국 정상이 우크라이나의 운명을 결정하려는 구상을 두고 “어리석고 도덕적으로도 잘못됐다”고 비판했다. 같은 당 톰 틸리스 상원의원도 CNN 인터뷰에서 “푸틴이 트럼프 대통령을 가지고 놀고 있다”며 푸틴·시진핑과의 정상회담을 “말도 안 된다”고 일축했다.실제 종전의 돌파구가 마련될지도 여전히 미지수다. 우샤코프 보좌관은 위트코프 특사가 전달한 우크라이나와 유럽 측 제안에 대해 “실질적인 내용은 거의 없다”고 선을 그었다. 특히 협상 재개 소식이 전해진 직후에도 러시아군이 키이우에 미사일 기습 폭격을 감행해 민간인 부상자가 속출했다고 BBC가 보도했다.최재헌 기자