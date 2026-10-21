아파트 12층서 머리만 걸린 채 대롱대롱…3세 여아 살려낸 아찔한 순간 [월드픽]

세줄 요약 12층 방범창에 3세 여아 머리 끼는 사고 발생

이웃과 경찰이 의자로 떠받쳐 추락 막고 구조

소방 에어매트 설치, 아이는 큰 부상 없이 생환

이미지 확대 지난 17일 중국 푸젠성 장핑시의 한 아파트 12층에서 방범창 창살 사이에 머리가 낀 채 창밖에 매달린 3살 여아를 11층 주민과 경찰관이 창밖으로 몸을 내밀어 작은 의자로 받치고 있다. 소셜미디어(SNS) 캡처

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중국의 한 아파트 12층에서 세 살배기 여자아이가 창문 방범창에 머리가 낀 채 허공에 매달리는 사고가 발생했다. 아래층에 있던 이웃과 경찰이 의자로 아이를 받치며 버틴 덕분에 아이는 무사히 구조됐다.17일 현지 매체 소상신보 등에 따르면 이날 오전 8시쯤, 중국 푸젠성 장핑시의 한 아파트 12층에서 3살 여자아이의 머리가 방범창 창살 사이에 끼는 사고가 났다.당시 영상을 보면 아이는 머리만 방범창에 걸린 채 몸 전체가 창밖으로 빠져나와 매달려 있었다. 이를 본 11층 주민과 출동한 경찰관은 곧바로 창밖으로 몸을 내밀었다. 두 사람은 양옆에 나란히 서서 작은 의자로 아이의 몸과 발을 함께 떠받치며 버텼다. 건물 아래에는 혹시 모를 추락에 대비해 소방 에어매트가 설치됐다.현지 행정기관과 경찰은 아이가 무사히 구조됐으며 큰 부상은 없다고 밝혔다.이후 해당 아파트 입주민 단체 대화방 내용이 공개되기도 했다.아이의 아버지는 대화방을 통해 아이의 안식을 전하며 이웃들에게 고개를 숙였다. 그는 “밤샘 근무로 집에 없었고, 아내는 아침에 아이가 자는 줄 알고 잠시 장을 보러 간 사이에 일이 벌어졌다”며 “아이를 도와주신 모든 분께 진심으로 감사드린다”고 전했다.김성은 기자