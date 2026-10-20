후티가 박살낸 ‘빈살만의 꿈’

사우디 국제 행사 줄줄이 연기

세줄 요약 후티 공세로 사우디 대형 행사 연쇄 차질

FII 2027년 연기, 정상회의·축제도 취소

공항 피격과 안전 우려로 투자 전략 흔들림

2026-10-21 12면

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예멘 후티 반군의 대대적 공세로 사우디아라비아가 공들여 준비한 대규모 국제 행사들이 줄줄이 취소·연기되면서 석유 의존 경제 탈피를 위해 무함마드 빈살만 왕세자가 추진해 온 ‘비전 2030’과 외자 유치 전략이 타격을 입게 됐다.마하 알 사우드 미래투자이니셔티브(FII) 연구소 최고경영자(CEO)는 19일(현지시간) 이달 26~29일 수도 리야드에서 열릴 예정이던 제10회 FII를 2027년으로 연기한다고 밝혔다.‘사막의 다보스’로 불리는 FII는 글로벌 자본을 끌어모으기 위해 전세계 투자자와 기업인, 주요국 정상들을 초청하는 사우디의 ‘간판급 행사’다. 주최 측은 해외 인사의 원격 참여까지 검토했으나, 골드만삭스·블랙록 등 월가 경영진이 안전 우려로 불참 방침을 굳히면서 결국 백기를 들었다.결정타는 킹칼리드 국제공항 피격이다. AFP통신에 따르면 후티 반군은 이달 들어서만 20차례 공항을 조준 타격했고, 지난 10일 대규모 공습으로 18명이 사망하고 300명 이상이 다쳤다. 사우디에서 일어난 10년 만의 최악 참사로 꼽힌다. 이후 사우디를 오가는 항공편 45% 이상이 결항되고 공항 폐쇄가 거듭되면서 관문 역할을 하는 킹칼리드 공항 운영이 무기한 연기됐다.다른 경제·외교·문화 국제 행사도 잇따라 차질을 빚고 있다. 24일 열릴 예정이던 유럽연합(EU)·걸프협력회의(GCC) 정상회의는 새 일정 없이 연기됐고 ‘리야드 패션위크’는 내년으로, 음악 페스티벌 ‘사운드스톰’은 아예 취소됐다. 국제 테니스 이벤트인 ‘식스 킹스 슬램’도 12월 말로 연기됐고, 내년 1월 개막하는 2027 아시아축구연맹(AFC) 아시안컵도 연기 가능성이 거론된다.한편 야히야 사리 후티 군사 대변인은 이날 사우디의 공습에 대응해 6차례 고강도 보복 작전을 단행했다고 주장했다. 주요 표적으로는 서부 홍해 연안 석유 수출 기지인 얀부의 아람코 시설과 동남부 석유 생산 단지 샤이바 유전 등이 포함됐다. 또 킹칼리드와 아브하 국제공항, 연합군 기지인 카미스 무샤이트 공군기지, 사우디 해군 기동부대 등 주요 군사 거점도 타격 대상에 포함됐다고 밝혔다.최재헌 기자