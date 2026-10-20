“男 환심 사려고?”…테니스복 벗고 흰 드레스+하이힐 신은 테니스 여제, 뜻밖의 논쟁 [월드픽]

중국 여자 단식 금메달리스트 정친원 선수

만리장성서 흰 드레스·하이힐 신고 우승 트로피 화보

“독립적인 여성 이미지와 맞지 않아” 지적 나와

“여성 선수에게만 엄격한 잣대” 반박 이어져

이미지 확대 중국의 테니스 스타 정친원(24)이 우승 트로피를 들고 촬영한 화보가 논란에 휩싸였다. 정친원 인스타그램 캡처

이미지 확대 중국의 테니스 스타 정친원(24)이 우승 트로피를 들고 촬영한 화보가 논란에 휩싸였다. 정친원 인스타그램 캡처

이미지 확대 2024년 파리올림픽 여자 단식 금메달리스트인 정친원은 이번 대회에서 부상과 부진을 딛고 정상에 복귀하며 다시 주목받았다. 정친원 인스타그램 캡처

세줄 요약 만리장성 화보 공개, 흰 드레스·하이힐 착용

일부 누리꾼, 운동선수답지 않다며 비판

여성만 엄격한 잣대라는 반론 확산

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중국의 테니스 스타 정친원(24)이 우승 트로피를 들고 촬영한 화보가 뜻밖의 논란에 휩싸였다.19일(현지시간) 홍콩 사우스차이나모닝포스트(SCMP)에 따르면 정친원은 최근 “오랫동안 기다려온 트로피 사진”이라는 글과 함께 중국 베이징 외곽의 만리장성에서 촬영한 사진을 소셜미디어(SNS)에 공개했다.사진 속 그는 흰색 드레스와 하이힐을 착용한 채 차이나오픈 우승 트로피를 들고 포즈를 취하고 있다. 평소 코트 위에서 운동복 차림으로 경기에 나서는 모습과는 사뭇 다른 분위기였다.사진을 본 누리꾼들은 “우아하고 아름답다”는 반응을 보였지만, 일부는 그의 옷차림을 문제 삼았다.한 누리꾼은 정친원에게 “당신이 기존의 틀을 벗어난 사람이라고 생각했는데, 그건 내 기대였을 뿐 당신 자신의 생각은 아니었던 것 같다”는 취지의 글을 남겼다.또 다른 누리꾼은 “힘든 경기를 치른 직후 하이힐을 신은 것이 적절하냐”고 지적했다. “운동선수다운 모습과 거리가 있다”는 비판도 나왔다.그러나 온라인에서는 이 같은 비판이 오히려 여성에게만 엄격한 잣대를 적용하는 것이라는 반론이 힘을 얻고 있다.중국 매체 시나닷컴에 소개된 한 누리꾼은 “남성 우승자들이 정장을 입고 패션 화보를 촬영하면 세련되고 멋있다는 평가를 받지만, 여성 선수들이 꾸미면 운동선수답지 않다는 비판을 받는다”고 지적했다. 강인한 여성은 꾸미는 것을 즐겨서는 안 된다는 고정관념이 작용한다는 것이다.또 다른 누리꾼은 “독립적인 여성이라는 것이 특정한 외모나 복장에 맞춰 살아야 한다는 뜻은 아니다”라며 “스스로 입을 옷을 선택할 자유가 중요하다”고 주장했다. “강인함과 아름다움은 서로 반대되는 것이 아니다”라는 의견도 나왔다.정친원은 지난 11일 열린 차이나오픈 여자 단식 결승에서 러시아의 미라 안드레예바를 7-5, 6-4로 꺾었다. 2004년 대회가 시작된 이후 중국 선수가 여자 단식 정상에 오른 것은 처음이다. 이번 우승은 그의 생애 첫 여자프로테니스(WTA) 1000시리즈 타이틀이기도 했다.2024년 파리올림픽 여자 단식 금메달리스트인 정친원은 이번 대회에서 부상과 부진을 딛고 정상에 복귀하며 다시 주목받았다. 그는 대회 우승 직후 만리장성에서 트로피 사진을 찍는 소망을 이룬 것으로 전해졌다.이보희 기자