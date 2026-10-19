“미중러 스트롱맨 회담” 푸틴이 트럼프에 제안

중국은 미국 동의 땐 반대 안 할 듯

성사 시 장소는 새달 ‘선전 APEC’

세줄 요약 푸틴, 트럼프에 미·중·러 3자 회담 제안

우크라이나 논의 의제, APEC 개최지 거론

중국은 조건부 수용, 일정은 미확정

2026-10-20 14면

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블라디미르 푸틴 러시아 대통령이 도널드 트럼프 미국 대통령과의 통화에서 다음달 미·중·러 3자 정상회담을 열어 우크라이나 문제를 논의하자고 제안했다고 월스트리트저널(WSJ)이 18일(현지시간) 보도했다.WSJ은 이 사안을 잘 아는 전직 러시아 정보요원을 인용해 푸틴 대통령이 지난 9일 트럼프 대통령과 통화하며 이같이 제안했다고 전했다. 당시 통화에서 트럼프는 러시아 경유를 수입하기로 푸틴과 합의한 바 있다.푸틴 대통령이 미·중·러 정상회담을 제안한 장소는 다음달 18∼19일 중국 선전에서 열리는 아시아태평양경제협력체(APEC) 정상회의로 알려졌다. 트럼프 대통령의 참석이 유력한 이번 APEC에서는 북미 회담 가능성도 제기되고 있다.러시아는 이같은 ‘3국 스트롱맨 정상’들의 회담 구상을 중국 측에도 전달했는데, 중국 측은 트럼프 대통령이 동의한다면 반대하지 않는다는 뜻을 내비쳤다고 WSJ은 전했다. 중국으로서는 트럼프·푸틴과 함께 시진핑 국가주석이 어깨를 나란히 하는 모습을 연출하며 우크라이나 전쟁의 중재자로서 외교적 성과를 내세울 가능성이 제기된다.다만 드미트리 페스코프 크렘린궁 대변인은 WSJ에 “세 정상 모두 그런 회담이 열릴 수 있다는 가정적 가능성은 인정하지만 회담 자체나 잠재적 의제에 대해선 아직 명확히 정해진 바가 없다”며 확정된 일정이 없다고 답했다.최재헌 기자