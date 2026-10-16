‘뇌 녹이는 곰팡이’ 감염 급증에 美 발칵…“치사율 70%인데 원인 몰라” [월드픽]

세줄 요약 뇌 침투 곰팡이 감염, 최근 2년 새 4배 급증

치사율 60~70% 수준, 뇌 농양과 염증 유발

감염 경로·급증 원인 불명, 기후변화 가능성

이미지 확대 자기공명영상(MRI)으로 촬영한 뇌 사진. 123rf

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

평소 건강하던 사람의 뇌까지 침투해 목숨을 앗아가는 곰팡이가 미국에서 빠르게 확산하고 있다. 명확한 원인이 밝혀지지 않아 전문가들의 우려가 커지는 상황이다.15일(현지시간) 영국 데일리메일 등 외신에 따르면, 미국 워싱턴대와 질병통제예방센터(CDC) 공동 연구진은 뇌 조직을 손상시키는 곰팡이인 ‘클라도피알로포라 반티아나’ 감염 사례가 최근 2년 사이 4배나 늘었다고 밝혔다.이 곰팡이에 감염된 환자의 치사율은 60~70%에 달한다. 해당 연구 결과는 CDC가 발행하는 ‘주간 질병·사망 보고서’에 게재됐다.이 감염 사례는 2009년부터 2023년까지 매년 1~5건 안팎의 감염 사례가 보고된 바 있다. 하지만 2024년 8건으로 늘어난 데 이어, 2025년에는 14건으로 치솟았다. 2009년 1월부터 올해 7월까지 미국에서 확인된 누적 감염자는 총 48명이다.지역별로는 미국 21개 주와 수도 워싱턴DC에서 감염자가 발생했다. 캘리포니아가 6건으로 가장 많았고, 플로리다와 텍사스가 각각 5건, 펜실베이니아가 4건으로 뒤를 이었다. 환자의 평균 연령은 68세였으며, 곰팡이가 발견된 부위는 뇌 조직이 88%, 폐가 12%였다.미국 외에도 캐나다, 영국, 일본, 인도, 프랑스, 벨기에, 남아프리카공화국, 멕시코, 브라질, 말레이시아 등 세계 각국에서 보고 사례가 이어지고 있다.이 곰팡이는 체내에 들어오면 주로 뇌를 겨냥한다. 전문가들은 곰팡이가 피부나 머리카락 색을 결정하는 ‘멜라닌’ 색소를 만들어 자신을 보호하고, 이를 바탕으로 뇌를 지키는 관문인 ‘혈액뇌장벽’까지 통과하는 것으로 파악하고 있다.뇌에 안착한 곰팡이는 ‘흑색균사증’이라는 치명적인 질환을 일으킨다. 뇌 속에 고름과 죽은 조직으로 가득 찬 농양이 생기는 병이다. 이로 인해 염증이 발생하고 뇌압이 상승하면 극심한 두통, 메스꺼움, 구토 증상이 나타난다.감염 급증의 원인은 아직 명확히 밝혀지지 않았다. 연구진은 기후 변화를 주요 원인 중 하나로 추정하고 있다. CDC는 아열대나 습한 지역의 흙에 서식하는 곰팡이를 흡입해 감염되는 것으로 보고 있지만, 정확한 감염 경로는 여전히 베일에 싸여 있다.연구진은 “자연환경에서 이 곰팡이가 발견되는 경우가 드물고 환자들의 노출 경로도 제각각이다”라며 “전국 단위의 감시 체계가 없어 서식지와 감염 경로를 파악하기 어렵다”고 지적했다.연구진은 의료진을 향해 이 곰팡이 감염의 증가세를 인지하고, 뇌 농양 징후나 관련 증상에 각별한 주의를 기울여 줄 것을 당부했다.김성은 기자