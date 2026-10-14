특별 강연 나선 해리스 전 미 부통령

이미지 확대 카멀라 해리스 전 미국 부통령이 14일 서울 종로구 아산정책연구원에서 ‘미국의 리더십과 동맹의 미래’를 주제로 특별 강연을 하고 있다. 2026.10.14 이지훈 기자

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카멀라 해리스 전 미국 부통령이 14일 서울 종로구 아산정책연구원에서 ‘미국의 리더십과 동맹의 미래’를 주제로 특별 강연을 하고 있다.이지훈 기자