국제 특별 강연 나선 해리스 전 미 부통령 기사 소리로 듣기 다시듣기 글씨 크기 조절 글자크기 설정 닫기 글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다. 가 가 가 가 가 공유하기 공유 닫기 페이스북 네이버블로그 엑스 카카오톡 밴드 https://m.seoul.co.kr/news/international/2026/10/14/20261014500113 URL 복사 댓글 0 이지훈 기자 수정 2026-10-14 13:26 입력 2026-10-14 13:26 구글에서 서울신문 먼저 보기 이미지 확대 카멀라 해리스 전 미국 부통령이 14일 서울 종로구 아산정책연구원에서 ‘미국의 리더십과 동맹의 미래’를 주제로 특별 강연을 하고 있다. 2026.10.14 이지훈 기자 카멀라 해리스 전 미국 부통령이 14일 서울 종로구 아산정책연구원에서 ‘미국의 리더십과 동맹의 미래’를 주제로 특별 강연을 하고 있다.이지훈 기자 Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지 Q. 기사를 다 읽으셨나요? AI 퀴즈로 핵심 점검! 카멀라 해리스의 특별 강연 주제는 무엇인가? 미국의 리더십과 동맹의 미래 한미 경제협력과 전망