[속보] 레오 14세 교황, 폐암 확진…오른쪽 폐 일부 절제

세줄 요약 폐 결절 수술 뒤 폐선암 최종 확진

오른쪽 폐 하엽 일부 절제, 수술 성공

전이 여부 추가 검사, 일정은 취소

이미지 확대 레오 14세 교황. AFP 연합뉴스

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레오 14세 교황(71)이 폐에서 발견된 결절을 제거하는 수술을 받은 가운데, 해당 결절이 악성 종양인 폐암으로 확인됐다. 교황청은 수술이 성공적으로 끝났으며 교황이 안정을 되찾았다고 밝혔다.13일(현지시간) AFP통신 등에 따르면 교황청은 성명을 통해 레오 14세 교황의 폐 결절이 악성 종양인 폐선암으로 최종 확인됐다고 발표했다.교황청은 “암세포를 제거하기 위해 오른쪽 폐의 하엽을 절제했다”며 “수술 전 검사에서 의심됐던 폐선암 진단이 수술 중 검사를 통해 최종 확정됐다”고 설명했다.수술은 약 90분간 진행됐으며 교황은 총 3시간가량 수술실에 머물렀다. 교황청은 “수술이 합병증 없이 성공적으로 마무리됐다”고 밝혔다.수술을 마친 교황은 정상적으로 의식을 회복한 뒤 이탈리아 로마 제멜리병원 10층에 마련된 전용 병실로 이동했다. 병실로 돌아온 뒤 저녁 식사를 요청할 정도로 안정을 되찾은 것으로 전해졌다.앞서 레오 14세 교황은 지난 11일 바티칸 성 베드로 광장에서 열린 정오 기도에서 폐 결절이 발견된 사실과 수술 계획을 직접 공개했다. 이후 13일 제멜리병원에 입원해 수술을 받았다.교황은 입원 전날인 12일까지 자선단체 관계자 접견 등 공식 일정을 정상적으로 소화했으며, 수술 당일에도 스스로 걸어서 병원에 들어간 것으로 알려졌다.폐선암은 폐암의 한 종류로, 환자의 생존율과 예후는 암의 진행 단계 및 전반적인 건강 상태에 따라 달라진다.미국 흉부외과 전문의 수디시 머티 박사는 로이터통신에 공개된 교황의 건강 상태를 토대로 초기 폐암일 가능성이 있다며, 초기 폐암은 일반적으로 수술을 통해 치료하고 생존율도 높은 편이라고 설명했다.다만 교황청은 암세포의 전이 여부를 확인하기 위한 추가 정밀 검사가 진행 중이라고 밝혔다. 향후 항암치료 등 추가 치료가 필요한지는 아직 공개되지 않았다.교황은 수술 후 약 일주일간 병원에 머물며 회복할 예정이다. 이에 따라 오는 20일까지 예정된 모든 알현 일정은 취소됐다.김유민 기자