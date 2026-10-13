이종석 국정원장 측근 모스크바 다녀왔다…美 심기불편? 李대통령 “러시아도 중요” [권윤희의 월드뷰]

INSS, 작년 이어 올해도 러시아행

주한·주북 러 외교관 출신과 회의

[월드뷰 3줄 요약]

● 국가정보원 산하 국가안보전략연구원의 김성배 원장 등 4명이 지난 6월 모스크바에서 러시아 측과 외교·안보 분야 전문가 간 비공개 정책대화를 연 것으로 확인됐다.

● 국정원 유관기관의 대러 접촉이 미국의 불신을 키웠을 가능성이 제기됐지만, 한러관계 복원에 대한 미국의 반대 가능성은 낮으며 오히려 양국 관계 관리를 위한 소통 창구를 유지해야 한다는 지적이 나온다.

● 북한군 포로 문제를 놓고 우크라이나에 사과를 요구한 이재명 대통령도 13일 북극항로 개척을 위한 러시아와의 협력 필요성을 거론했다.

이미지 확대 인공지능 도구로 만든 자료사진. 서울신문

이미지 확대 10일(현지시간) 국가정보원 산하 국책연구기관인 국가안보전략연구원 김성배 원장(가운데) 등이 러시아 모스크바에서 러시아국제문제위원회(RIAC)와 ‘러시아·한국 전략대화’라는 이름으로 비공개 원탁회의를 개최하고 있다. 2026.6.11 러시아국제문제위원회 제공

이미지 확대 10일(현지시간) 국가정보원 산하 국책연구기관인 국가안보전략연구원 김성배 원장(가운데) 등이 러시아 모스크바에서 러시아국제문제위원회(RIAC)와 ‘러시아·한국 전략대화’라는 이름으로 비공개 원탁회의를 개최하고 있다. 2026.6.11 러시아국제문제위원회 제공

세줄 요약 국정원 유관 연구원, 모스크바 비공개 대화 개최

한반도 안보·한러관계 발전 가능성 집중 논의

미국 불신 우려 속 대러 소통 창구 필요성 제기

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북한과 러시아의 군사협력이 심화하는 가운데 이종석 국가정보원장 측근으로 분류되는 김성배 국가안보전략연구원(INSS) 원장이 지난 6월 모스크바에서 러시아 측과 외교·안보 분야 전문가 간 비공개 정책대화를 연 것으로 확인됐다.양측은 한반도 안보와 한러관계 발전 가능성을 논의했으며, 러시아 측에서는 평양과 서울의 외교 현장을 경험한 전직 외교관 등이 참석했다.일각에서는 국정원 유관기관의 대러 접촉이 미국의 불신을 키웠을 가능성을 제기했지만, 한러관계 복원에 대한 미국의 반대 가능성은 낮으며 오히려 국익 관점에서 양국 관계 관리가 필요하다는 지적이 나온다.양국 연구기관 간 외교·안보 정책교류는 공식 외교채널과 별도의 소통 창구로 활용할 수 있다.13일 서울신문 취재를 종합하면 국정원 산하 국책연구기관 국가안보전략연구원과 러시아국제문제위원회(RIAC)는 지난 6월 10일(현지시간) 모스크바에서 ‘러시아·한국 전략대화’라는 이름의 비공개 전문가 정책회의를 개최했다. RIAC는 2010년 러시아 대통령 지시에 따라 설립된 외교정책 연구기관으로, 러시아 외교부 등이 설립에 참여했다.RIAC는 양측이 국제질서의 변화와 불확실성 속에서 한러관계 발전 가능성을 논의했으며, 특히 한반도 안보 상황에 중점을 뒀다고 밝혔다.한국 측에서는 김 원장과 장세호 국제문제연구실장, 김원식 남북관계연구실장, 김규범 북한연구실 연구위원 등 4명이 참석했다.김 원장은 문재인 정부 시절 국정원 해외정보분석국장을 지냈으며, 노무현 정부에서는 이종석 당시 통일부 장관(현 국정원장) 정책보좌관으로 근무했다. 동행한 장 실장은 대통령 직속 북방경제협력위원회 전문위원 등을 지낸 러시아 전문가다.러시아 측에서는 게오르기 톨로라야 러시아과학아카데미 연구원이 회의에 참석했다. 그는 평양의 소련 무역대표부와 주한 러시아대사관 공사, 러시아 외무부 제1아시아국 부국장을 지낸 인물이다. 2019~2024년에는 유엔 안보리 대북제재 전문가패널의 러시아 측 위원으로 활동했으며 최근 한국과 북한을 잇따라 방문했다.알렉산드르 보론초프 러시아과학아카데미 한국·몽골실장도 참석했다. 김일성종합대학에서 수학한 그는 2000~2002년 주북한 러시아대사관 2등서기관으로 근무했다. 한국외대·연세대 객원교수를 지냈으며, 러시아와 남북한 각각의 정부 간 경제·과학기술협력위원회에 참여했다.이 밖에 한러·북러 정부 간 경제협력 업무를 담당했던 빅토리야 삼소노바 러시아과학아카데미 한국연구센터장, 서울대에서 수학한 후 한국 특파원으로 장기간 활동하며 북한도 취재한 올레그 키리야노프 아시아리스크연구센터 소장, 군사경제 전문가 알렉산드라 주예바, 모스크바국립국제관계대(MGIMO)의 북핵 문제 연구자 일리야 댜치코프가 참석했다.참석자들의 경력과 공개된 회의 의제를 고려하면 북러 군사협력과 대북제재에 관한 의견교환도 이뤄졌을 가능성이 있다.회의가 열린 날 이 대통령은 벨기에 브뤼셀에서 열린 한·유럽연합(EU) 정상회의에서 러시아의 우크라이나 침략전쟁을 규탄하고 북러 간 모든 군사협력의 즉각적인 중단을 촉구하는 공동성명을 채택했다. 공동성명에는 한국 정부의 남북대화 재개 노력에 대한 EU의 지지도 담겼다.정부가 북러 군사협력을 규탄하는 동시에 국정원 유관 연구기관은 러시아 전문가들과 한반도 안보를 논의한 것이다.북러 밀착에 대응하면서도 러시아와의 대화 통로를 유지해 외교적 운신의 폭을 확보하려는 실용적 접근으로 해석할 수 있다.국가안보전략연구원과 RIAC의 학술교류는 지난해부터 이어졌다. 양 기관은 지난해 11월 24일 ‘불확실성 속의 러시아·한국 대화’를 주제로 공동 회의를 열고 양해각서(MOU)를 체결했다. 당시 한국 측에서는 김상기 통일부 장관 정책보좌관, 박노벽 전 주러시아 한국대사, 신범식 서울대 교수, 장세호 실장 등이 참석했다.최근 한미 간 정보협력에 이상기류가 나타나면서 일각에서는 국정원 유관기관의 대러 접촉이 미국의 불신을 키웠을 수 있다는 지적이 제기됐다.하지만 다른 한편에서는 북러 밀착으로 한반도 안보 환경이 악화하는 상황에서 러시아의 대북정책을 파악하고 한러관계를 관리하기 위한 창구는 필수적이라고 맞선다.회의에 참석한 러시아 측 키리야노프 실장은 회의 두 달 뒤인 지난 8월 RIAC에 기고한 글에서 러시아가 한국과 북한에 대한 정책을 구분하고 전문가 교류와 일부 경제협력을 지속해야 한다고 주장했다.톨로라야 연구원도 지난 8일 러시아 매체 베스티와의 인터뷰에서 한국을 러시아가 지정한 비우호국 가운데 가장 우호적인 나라로 평가하며 정치·경제 관계 복원의 문이 열려 있다고 밝혔다.그는 한국이 미국의 반대를 지나치게 우려하고 있다는 견해도 밝혔다. 톨로라야는 트럼프 행정부가 다른 현안에 집중하고 있어 한러관계 복원을 방해하지 않을 것으로 내다보면서 한국 측에 미국과 서방의 이해관계보다 자국의 이익을 우선할 것을 주문했다.특히 북한군 포로 문제로 우크라이나에 직접 사과를 요구한 이재명 대통령이 러시아와의 협력 필요성을 직접 거론한 만큼, 국익 관점에서 전문가 교류를 활용해야 할 필요성이 제기된다.이 대통령은 13일 청와대에서 열린 국무회의에서 한미동맹도 중요하지만, 한반도를 둘러싼 주변 강국들과의 관계 관리도 여전히 중요하다고도 진단했다. 또한 “국가 간 관계에 있어 굴종적 태도나 사대적 태도를 지양해야 한다”며 국익 외교 필요성을 강조했다.북극 항로 관련 보고를 받은 뒤엔 “러시아와의 관계 관리도 중요하다”고 언급했다.대통령은 조현 외교부 장관에게 “전쟁 중에도 외교하시죠? 적국과도 외교하시죠?”라고 물은 뒤 “그게 외교의 원칙”이라며 “영원한 적도 영원한 우방도 없다”고 지적했다.이번 발언은 한국 컨테이너선 최초로 북극항로 왕복 시범운항에 나선 팬스타 아크로호가 지난 11일 50일간의 항해를 마치고 부산항에 돌아온 뒤 나왔다. 북극항로는 러시아 북극해 연안을 통과하는 만큼 안정적인 운항을 위해 러시아 측 협조가 필요하다.이 대통령은 이날 오후 북극항로 시범운항 환영식 격려사를 통해서도 국제 규범과 국제사회의 제재 원칙을 철저히 지키되, 북극항로 시대에 대비하겠다고 강조했다.미국이 한국의 대러 접촉을 어떻게 받아들일지는 접촉 자체뿐 아니라 논의 내용과 한미 간 사전 조율 여부에 따라 달라질 수 있다. 특히 러시아가 북한과 군사협력을 확대하고 있는 만큼 대북 정보의 취급과 제재 준수 문제는 미국이 민감하게 판단할 수 있는 영역이다.다만 트럼프 행정부 역시 러시아와 직접 협상을 추진하고 북한과의 대화 가능성을 열어두고 있어, 한국의 전문가 교류만으로 한미 간 불신이 심화됐다고 보기는 어렵다는 의견이 있다.북러 군사협력에 대한 대응과 남북관계 개선을 함께 추진해야 하는 한국으로서는 러시아와의 대화 통로를 유지하는 동시에 한미 공조와 대러 제재의 범위를 고려해야 하는 과제를 안고 있다.권윤희 기자