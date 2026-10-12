佛방산 대기업이 일본서 박격포 만드는 이유는

세줄 요약 탈레스, 일본에 정비·운용 지원 거점 설치

박격포 2R2M 생산 기술 이전, 2027년 현지화

일본, 지속전 능력 강화 위한 공급망 재편

이미지 확대 일본 육상자위대가 운용 중인 탈레스의 방호장갑차 ‘부시마스터’. 탈레스 홈페이지 캡처

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프랑스 방산 대기업 탈레스가 일본에 방위장비 정비·운용 지원 거점을 설치하는 한편 박격포 생산까지 현지화한다. 유사시에도 일본 내에서 무기를 수리·생산하는 방산 공급망을 확보해 ‘지속전 능력’을 높이려는 일본의 방위력 강화 전략과 맞물린 움직임으로 풀이된다.니혼게이자이신문은 탈레스가 올여름 도쿄 일본법인에 20명 규모의 전문팀을 꾸리고 현재 방산 정비 거점 후보지를 선정하고 있다고 12일 보도했다. 초기에는 일본 해상자위대 장비를 중심으로 지원을 본격화하고 이후 향후 육상·항공자위대로 대상을 넓힌다는 계획이다.육상자위대용 박격포 ‘2R2M’의 생산 기술도 일본제강소에 이전해 2027년부터 일본에서 생산한다. 지금까지 자위대에 완제품을 수출하는 데 집중했던 탈레스가 정비부터 생산까지 장비의 수명주기 전반에 관여하는 방식으로 일본 사업을 바꾸는 셈이다.탈레스는 프랑스 정부가 지분의 30% 가까이를 보유한 대표적 방산기업이다. 레이더와 소나(음향탐지기) 등 탐지 기술에 강점을 갖고 있다. 해외 방산 대기업이 일본에 방위장비의 포괄적인 정비·운용을 담당하는 전용 거점을 만드는 것은 처음인 것으로 전해졌다.탈레스의 일본 현지화 배경에는 우크라이나 전쟁 이후 달라진 방산 공급망에 대한 인식이 있다. 전쟁이 장기화하면서 첨단 무기를 얼마나 보유했느냐 못지않게 고장 난 장비를 수리하고 탄약과 부품을 계속 공급할 수 있느냐가 실제 전투력을 좌우한다는 사실이 부각됐다는 설명이다.특히 섬나라인 일본은 유사시 해상교통로가 차단될 경우 해외에서 들여오는 무기와 부품의 수송이 어려워질 수 있다. 일본 정부가 최근 ‘지속전 능력’을 방위력 강화의 핵심으로 끌어올린 이유다.일본 정부는 올해 안에 개정할 안보 관련 3개 문서에도 방위장비를 국내에서 안정적으로 조달·정비할 수 있는 체계 강화를 담을 방침이다. 앞서 지난 4월에는 살상 능력이 있는 방위장비 수출을 제한해 온 이른바 ‘5개 유형’ 규제도 폐지했다.도쿄 명희진 특파원