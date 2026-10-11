“한국, 천궁Ⅱ 빨리 달라”던 사우디, 후티에 치명상…K방산에 SOS 치나 [배틀라인]

사우디 수도 리야드 공항 피격

미국인 등 12명 사망·309명 부상

이란전 이후 걸프국 최대 인명피해

이미지 확대 인공지능 도구로 만든 자료사진. 서울신문

[배틀라인 3줄 요약]

● 사우디아라비아 리야드 국제공항이 일주일 새 세 차례 미사일 공격을 받아 12명이 숨지고 309명이 다친 가운데, 사우디가 지난 4월 한국에 천궁Ⅱ 조기인도를 요청한 사실이 주목받고 있다.

● 미국의 패트리엇 요격탄 재고가 급감하고 걸프 국가들의 방공 수요가 늘면서 UAE는 한국산 요격미사일 추가 공급을 요청했고 카타르도 천궁Ⅱ 신규 도입을 타진했다.

● 사우디가 기존 계약한 천궁Ⅱ 10개 포대의 조기인도에 이어 추가 포대 구매에 나설 가능성도 제기되면서 한국 방산업체들의 생산능력과 후속 수출에 관심이 쏠린다.

이미지 확대 사우디아라비아 수도 리야드의 킹칼리드 국제공항이 10일(현지시간) 또다시 공격받아 최소 12명이 숨지고 309명이 다쳤다. 사진은 피격당한 공항에서 대피하는 승객들. 2026.10.10 텔레그램

이미지 확대 사우디아라비아 수도 리야드의 킹칼리드 국제공항이 10일(현지시간) 또다시 공격받아 최소 12명이 숨지고 309명이 다쳤다. 사진은 피격당한 공항에서 대피하는 승객들. 2026.10.10 텔레그램

이미지 확대 사우디아라비아 수도 리야드의 킹칼리드 국제공항이 10일(현지시간) 또다시 공격받아 최소 12명이 숨지고 309명이 다쳤다. 사진은 피격당한 공항에서 화염과 연기가 솟구치는 모습. 2026.10.10 텔레그램

세줄 요약 리야드 공항 연쇄 미사일 공격, 방공망 보강 압박

사우디, 천궁Ⅱ 10개 포대 조기인도 한국에 요청

미 패트리엇 재고 급감, K방산 추가 수출 기대

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

사우디아라비아 수도 리야드의 킹칼리드 국제공항이 일주일 새 세 차례 미사일 공격을 받았다. 요격탄 부족으로 다른 나라에 방공 지원을 요청하고 있는 사우디는 지난 4월 한국에 천궁Ⅱ 조기인도를 타진한 바 있다. 미국산 요격탄 공급난이 이어지면서 한국산 방공체계의 추가 수출 가능성도 커지고 있다.10일(현지시간) 킹칼리드 국제공항의 국내선 제3·4터미널이 있는 시설이 미사일 공격을 받아 미국인 등 12명이 숨지고 309명이 다쳤다. 지난 2월 이란전쟁이 시작된 이후 걸프 아랍국가에서 발생한 공격 가운데 가장 큰 인명피해다.사우디 당국은 공항 운영을 중단한 데 이어 11일까지 폐쇄를 연장했다. 예멘의 친이란 후티 반군은 이날 항공사와 여행객들에게 사우디 공항을 피하라고 다시 경고했다.사우디는 2023년 11월 한국산 중거리·중고도 지대공 요격체계인 천궁Ⅱ 10개 포대를 32억 달러에 주문했다. 첫 인도 예상 시점은 2028년이지만, 사우디는 지난 4월 한화와 LIG 측에 인도 일정을 앞당길 수 있는지 문의했다.사우디는 이미 미국산 패트리엇을 운용하고 있으며 지난해 7월에는 첫 고고도미사일방어체계(THAAD·사드) 포대도 전력화했다. 하지만 이란과 후티의 미사일 공격이 이어지면서 보유 요격탄이 줄었다. 사우디는 지난달 프랑스와 영국, 파키스탄, 이집트에 방공 지원을 요청했고, 이달에는 터키도 방공장비와 기술 지원에 나섰다.미국 역시 패트리엇 요격탄 재고가 크게 줄었다. 미 전략국제문제연구소(CSIS)는 미국이 지난 2~7월 보유 요격탄의 약 65%를 소모해 재고가 850발 미만으로 떨어졌을 것으로 추산했다.미국은 요격탄 생산을 늘리고 있지만 걸프 국가들의 추가 수요가 이어지고 있다.천궁Ⅱ는 사드보다 낮은 고도에서 탄도미사일을 요격하며 패트리엇과 담당 영역이 일부 겹친다. 사우디가 천궁Ⅱ를 도입하면 탄도미사일 요격에 투입할 포대와 미사일을 늘릴 수 있다. 미국산 패트리엇과 별도로 한국에서 요격탄을 공급받을 수 있다는 점도 장점이다.아랍에미리트(UAE)는 올해 이란의 미사일 공격 당시 천궁Ⅱ로 탄도미사일을 요격했다. 이후 한국 업체들에 요격미사일 추가 공급을 요청했으며 지난 6월에는 천궁Ⅱ 3번 포대의 인도를 앞당기기 위해 수송기를 한국에 보내는 작업에 나섰다. 카타르도 천궁Ⅱ 신규 도입을 타진한 것으로 전해졌다.천궁Ⅱ 수출에는 국내 방산업체 세 곳이 참여한다. LIG디펜스＆에어로스페이스(LIG D＆A)가 요격미사일과 체계종합을 맡고, 한화시스템은 다기능레이더, 한화에어로스페이스는 발사대를 공급한다. 사우디의 납기를 앞당기려면 이들 업체가 미사일과 레이더, 발사대의 생산·조립 일정을 조정해야 한다.LIG D＆A는 구미와 김천에 유도무기 생산시설을 확충하고 있다. 신규 시설 완공 목표는 2028년이다. 기존 UAE·사우디·이라크 수출 물량을 생산하면서 다른 국가의 추가 주문에도 대응하려면 기존 생산라인의 가동과 증산 계획이 중요하다.사우디가 천궁Ⅱ 조기인도를 요청한 이후에도 이란과 후티의 미사일 공격은 이어지고 있다. 리야드 국제공항까지 반복해서 공격받으면서 방공전력 확충의 필요성은 더욱 커졌다. 사우디가 이미 주문한 천궁Ⅱ 10개 포대 외에 추가 포대 구매에 나설 가능성도 있다.권윤희 기자