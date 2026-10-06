외신 “‘포스트 손흥민’이 ‘오직 군면제’라니”…이기혁은 사과문 ‘비공개’

‘토트넘 소속’ 양민혁 실언에 英 언론 주목

“문제의 발언으로 운동선수 병역 혜택 논쟁”

주장 이기혁, 사과문 올렸던 SNS 닫았다

이미지 확대 토트넘 홋스퍼로 이적하는 양민혁 양민혁이 16일 잉글랜드 프로축구 프리미어리그(EPL) 토트넘에 합류하기 위해 인천국제공항에서 출국하고 있다. 연합뉴스

이미지 확대 교체 투입된 양민혁 3일 오후 서울시 마포구 서울월드컵경기장에서 열린 쿠팡플레이 시리즈 토트넘 홋스퍼와 뉴캐슬 유나이티드의 경기 후반전에서 양민혁이 돌파하고 있다. 2025.8.3 뉴스1

이미지 확대 인터뷰하는 이기혁 2026 아이치·나고야 아시안게임 남자 축구에서 우승을 차지한 23세 이하(U-23) 축구 대표팀 이기혁이 4일 인천국제공항 제2여객터미널을 통해 귀국한 뒤 인터뷰하고 있다. 2026.10.04 뉴시스

세줄 요약 아시안게임 금메달 뒤 병역 발언 논란 확산

양민혁·이기혁·박승수, 외신까지 비판 주목

사과 뒤 이기혁 SNS 다시 비공개 전환

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아시안게임 남자 축구 4연패를 달성한 대표팀 일부 선수들의 병역과 관련한 부적절한 발언에 외신마저 주목하고 있다. 문제가 된 발언을 한 선수들 중에 영국에서 한때 ‘포스트 손흥민’이라며 기대를 받은 양민혁(20·베스테를로)이 있었던 탓에, 축구팬들은 ‘국제망신’이라며 눈살을 찌푸리고 있다.영국 축구 전문 매체 ‘골닷컴’은 5일(현지시간) “토트넘의 어린 선수인 양민혁이 금메달을 따고도 필드 밖에서의 마찰로 인해 축하받지 못하고 있다”며 양민혁이 “군면제 하나만 보고 경기했다”고 발언한 뒤 비판을 받고 자신의 소셜미디어(SNS)에 사과문을 올린 것을 자세히 전했다.매체는 올림픽 메달 또는 아시안게임 금메달을 획득한 남자 선수들이 병역 혜택을 받을 수 있으며 손흥민 또한 2018년 이를 통해 병역 혜택을 받았다면서, 양민혁의 발언에 대해 “일부 한국인들은 현재 군에서 의무 복무 중인 수천명의 젊은 한국 남성들에 대해 무감각했다고 여겼다”고 설명했다.뉴욕 타임스의 자회사인 스포츠 전문 매체 ‘디 애슬레틱’도 “토트넘의 양민혁을 포함한 한국 선수 세 명이 병역 면제에 기뻐하는 모습을 보인 것에 대해 사과했다”면서, “이들의 행동은 SNS에서 반발을 불러일으켰고 자국에서 운동선수에 대한 병역 혜택의 적절성에 대한 논쟁에 불을 붙였다”고 전했다.‘런던 이브닝 스탠다드’, ‘풋볼 런던’ 등 토트넘의 연고지인 런던을 기반으로 한 유명 매체들과 토트넘의 소식을 전문적으로 다루는 기자 크리스 콜린 등도 양민혁의 실언과 이로 인한 후폭풍을 앞다투어 전했다.양민혁은 고교생 신분으로 K리그1 강원FC에서 활약하며 2024년 K리그1 ‘베스트 일레븐’과 ‘영플레이어상’, KFA ‘올해의 영플레이어상’을 휩쓴 뒤 잉글랜드 프리미어리그(PL) 토트넘 핫스퍼와 계약을 체결해 화제를 모았다.손흥민과 같은 윙어 포지션에 손흥민의 뒤를 이어 토트넘에 입단했다는 점에서 ‘포스트 손흥민’이 될 것이라는 기대를 모았지만, 양민혁은 토트넘에서 프리시즌 경기들만 소화한 채 잉글랜드 챔피언십과 벨기에 주필러 프로 리그 팀에서 네 번째 임대 생활을 하고 있다.앞서 지난 3일 치러진 아시안게임 축구 결승전에서 한국이 금메달을 따낸 뒤 양민혁을 비롯해 주장 이기혁(26·강원FC), 박승수(19·뉴캐슬) 등이 병역 혜택을 가볍게 여기는 듯한 인터뷰와 세리머니를 해 뭇매를 맞았다.김천상무 입단을 앞두고 있던 이기혁은 인터뷰에서 “9일 뒤 입대였는데, 군대 안 간다”고 말했고, 대회 전체를 통틀어 16분 출전에 그친 박승수는 라커룸에서 전역모를 쓴 채 사진을 찍어 SNS에 올렸다.이들의 언행은 올림픽·아시안게임 메달리스트에 대한 병역 혜택의 적절성에 대한 논쟁에 불을 붙였고, 이들은 귀국 후 인터뷰와 SNS에 올린 글을 통해 사과했다. 대한축구협회와 유승민 대한체육회장까지 고개를 숙였다.한편 이기혁은 자신의 SNS를 비공개로 전환했다. 문제의 발언 뒤 SNS를 닫았다가 사과문을 올리며 활성화했는데, 사과문을 비롯해 모든 게시물을 다시 비공개로 돌렸다.김소라 기자