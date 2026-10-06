라오메뜨 전설의패치, 이마트 트레이더스 전지점 동시 입점

이미지 확대 라오메뜨 전설의패치가 트레이더스 전지점에 입점되어 판매를 시작했다. (제공ㅣ라오메뜨)

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네이버쇼핑 구급·응급용품 분야와 쿠팡 손·발 건강용품 분야에서 판매 1위를 기록 중인 ㈜네트론(대표 우성민)의 ‘라오메뜨 전설의패치’가 이마트가 운영하는 국내 대표 창고형 할인점 ‘트레이더스’ 전 지점에 동시 입점해 이달 1일부터 판매를 시작했다.‘라오메뜨 전설의패치’는 대용량 상품을 합리적인 가격에 선보이는 트레이더스 매장 특성에 맞춰, 인기 있는 프리미엄 라인의 대표 제품인 준대형 사이즈를 4개 묶음 상품으로 기획해 선보였다.㈜네트론의 판매를 총괄하는 이주철 부장은 “2019년에 론칭한 라오메뜨 전설의패치는 온라인과 홈쇼핑의 성공을 기반으로 올해 전국 약국과 창고형 할인마트, 식자재마트 입점을 시작했다. 이번에 국내를 대표하는 창고형 할인점 ‘트레이더스’ 입점은 국내는 물론 일본 등 7개의 수출국가 내에서도 시장확대에 도움이 될 것으로 기대한다”고 말했다.‘라오메뜨 전설의패치’는 화장품 성분을 기반으로 한 특허 성분으로 제조돼 매일 사용할 수 있는 자극이 적은 패치다. 뻐근한 관절과 뭉친 근육 부위에 부착해 사용하며, 원적외선을 활용한 제품으로 일상에서 컨디션 관리에 활용할 수 있다. 또 일상생활 중 혼자서도 간편하게 부착할 수 있도록 개발된 것이 특징이다. 미국 FDA 등록과 KCI 학술지 등재, 인체적용 시험을 완료했으며, 밀폐형 개별 포장으로 휴대성과 위생성을 높였다.양승현 리포터