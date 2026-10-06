美 부통령 “알래스카 LNG, 한국과 세부 조율 남아”

세줄 요약 알래스카 LNG, 한국과 세부 조율 남아

트럼프의 투자 확정 발표와 온도차

밴스, 사업 실현 가능성은 강조

이미지 확대 JD 밴스 미국 부통령. AP 연합뉴스

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JD 밴스 미국 부통령이 알래스카 액화천연가스(LNG) 개발 사업에서 한국과 세부 사항을 조율할 부분이 남아있다고 밝혔다.밴스 부통령은 5일(현지시간) 알래스카 방문을 위해 워싱턴DC 인근 앤드루스 합동기지를 출발하기 전 취재진으로부터 ‘알래스카 LNG 사업이 한국의 투자 확정 부인에도 추진되는 것이냐’는 취지의 질문을 받자 “분명히 아직 몇몇 세부 사항을 협의해야 하고 한국도 그걸 언급해왔다”고 답했다.알래스카 LNG 개발 사업은 최북단 노스슬로프에서 생산된 천연가스를 남부 항구인 니키스키로 운송하는 약 1300㎞의 파이프라인 등을 건설하는 프로젝트다. 도널드 트럼프 대통령은 지난달 30일 백악관에서 한국의 대미투자 프로젝트를 발표하면서 한국이 알래스카 LNG 사업에 500억 달러 이상을 투자하기로 했다고 일방적으로 밝혔다. 아울러 한국이 투자에 합의하지 않으면 관세 인상 가능성을 시사했다.밴스 부통령의 이날 언급은 트럼프 대통령의 태도와는 결이 다른 것으로 풀이된다. 그는 다만 해당 사업의 성공을 미국뿐 아니라 한국과 일본, 동남아시아 국가들이 바라고 있다면서 “나는 이 사업이 실현될 것으로 생각한다”고 말했다. 아울러 “실제 미국산 천연가스에 대한 수요가 매우 강하기 때문에 우리는 이 일을 성사할 수 있다고 생각한다”고 말했다.밴스 부통령은 이날 중간선거에서 알래스카 연방 상원의원 후보로 출마한 공화당 소속 댄 설리번 상원의원을 지원하는 유세를 하기 위해 알래스카로 출발했다.워싱턴 임주형 특파원