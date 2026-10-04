중러 합동군사훈련 푸틴 참관, 지상엔 로봇…병력은 여기에[영상]

참전 경험 적은 중국군

러시아와 합동훈련으로

우크라 드론전 경험 습득

이미지 확대 중국군이 참가한 러시아 주최 군사훈련 ‘중부-2026’을 블라디미르 푸틴 러시아 대통령이 참관하고 있다. 중국 중앙(CC)TV 캡처

이미지 확대 블라디미르 푸틴 러시아 대통령(왼쪽에서 세 번째)이 2일 첼랴빈스크 지역 체바르쿨 훈련장에서 열린 ‘중부-2026’ 전략 지휘참모 훈련 중 관측소를 방문하고 있다. 첼랴빈스크 AFP 연합뉴스

이미지 확대 중국군이 참가한 러시아 첼랴빈스크주 체바르쿨에서 실시된 연합 군사훈련 ‘중부-2026’. 해방군보 캡처

세줄 요약 푸틴 참관 속 중러 연합훈련 중부-2026 진행

4만7000명 이상 참가, 드론·로봇·전자전 동원

우크라전 교훈 반영, 중국군도 합동훈련 참여

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블라디미르 푸틴 러시아 대통령이 참관한 가운데 중국군이 러시아 첼랴빈스크주 체바르쿨에서 실시된 연합 군사훈련 ‘중부-2026’에 참가했다.4만 7000명 이상의 병력이 참여한 이번 훈련에는 우크라이나 전쟁에서 얻은 교훈을 접목해 새로운 드론 방어 및 지상 로봇 시스템이 등장했다.푸틴 대통령은 지난 2일 직접 훈련을 참관하며 “이번 훈련의 주요 목적은 외부 침략을 격퇴하는 동시에 모든 계층의 지휘 참모진이 병력을 통제하는 능력을 향상하는 것”이라며 “모든 임무는 우크라이나 분쟁에서 얻은 교훈을 바탕으로 수행되고 있다”고 밝혔다.이번 ‘중부-2026’ 훈련에는 중국을 포함해 41개국이 참가했으며 벨라루스, 중국, 키르기스스탄, 몽골, 파키스탄, 타지키스탄 등은 병력을 파견했고 33개국은 참관 자격으로 참여했다.러시아 국영 스푸트니크 통신은 이번 훈련에서 대규모 드론, 지상 로봇, 전자전, 정밀 무기, 기동 공격 부대 등이 활용됐다며 우크라이나 전쟁으로 드론 전쟁이 얼마나 빠르게 발전했는지를 보여준다고 전했다.중국과 러시아는 공식적 군사 동맹 관계는 아니라고 하지만 지난 6월 말 일본해 상공에서 양국 군이 11번째 합동 전략 공중 순찰을 실시하는 등 군사 협력을 강화하고 있다.특히 다양한 전투 경험을 보유한 미군에 비해 수십년 간 참전 경험이 전무한 중국 인민해방군에게 있어 러시아군과의 합동 훈련은 우크라이나와의 드론 전쟁에서 얻은 작전 경험을 전수받을 수 있는 중요한 기회로 평가된다.도로, 철도, 항공편 등을 이용해 러시아 훈련장소로 집합한 중국군은 다른 나라 군대와 함께 정찰 및 유도, 합동 장애물 돌파, 합동 공격, 전장 응급 처치 훈련에 참여했다고 중국 해방군보는 밝혔다.중국 인민해방군은 이번 훈련에서 99A식 주력 전차와 드론, 무인 지상 차량, 헬리콥터 등을 운용했는데, 드론 편대를 배치하여 지상 전투 부대에 정확한 표적 데이터를 제공했다. 훈련에 참여한 모든 병력은 드론 공격을 피하기 위해 지하에 배치됐다.드미트리 페스코프 러시아 크렘린궁 대변인은 러시아군이 우크라이나 평화 합의가 이뤄질 때까지 전력을 다해 전쟁에 임할 방침이라고 4일(현지시간) 밝혔다.페스코프 대변인은 러시아 국영 베스티 방송 인터뷰에서 “푸틴 대통령이 말했듯 우리는 평화를 원하며, 이를 평화적인 수단을 통해 달성하는 것을 선호한다”며 “하지만 그것이 불가능한 한 우리는 싸울 것이며, 전력을 다해 싸울 것”이라고 강조했다.윤창수 전문기자