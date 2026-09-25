이란, 美에 호르무즈 재개방 ‘7일 로드맵’… 제재 완화·동결자산 해제 요구

세줄 요약 이란, 미국에 7일 로드맵 제시

호르무즈 재개방·제재 완화 연계

백악관, 중재 통한 협상 진전 확인

이미지 확대 지난 5월 이란 반다르압바스 인근 호르무즈 해협에 컨테이너선 등 선박들이 떠 있다. AP 연합뉴스

이미지 확대 마수드 페제시키안 이란 대통령이 23일(현지 시간) 미국 뉴욕 유엔본부에서 열린 제81차 유엔총회에서 연설하고 있다. 2026.09.23. AFP=연합뉴스

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이란이 미국에 호르무즈 해협 재개방과 최종 협상 타결을 위한 ‘7일간의 로드맵’을 제시했다. 호르무즈 재개방과 제재·봉쇄 완화를 연계한 단계적 합의를 놓고 양국 협상이 다시 움직이는 모습이다.24일(현지시간) 뉴욕타임스(NYT)와 CNN 등에 따르면 아바스 아라그치 이란 외무장관은 이날 미국 뉴욕에서 유엔총회를 계기로 열린 기자회견에서 미국이 7일 이내 특정 조건을 충족하도록 하는 제안을 중재국을 통해 전달했다고 밝혔다. 구체적인 조건은 공개하지 않았지만 올해 6월 양국이 체결한 종전 양해각서(MOU)에 담긴 내용과 “그 정도 수준”이라고 설명했다.당시 MOU는 호르무즈 해협을 먼저 개방한 뒤 정해진 휴전 기간에 이란의 비핵화 문제를 협상하는 단계적 접근법을 담았다. 합의는 지난 7월 도널드 트럼프 미국 대통령과 마수드 페제시키안 이란 대통령의 서명까지 마쳤지만 호르무즈 해협 통제권을 둘러싼 무력 충돌 속에 무산됐다.이란이 이번에 내건 조건에는 모든 전선에서의 전쟁과 침략행위 중단, 미국의 이란 해상봉쇄 종료, 이란 자산 동결 해제 등이 포함된 것으로 전해졌다. 페제시키안 대통령도 유엔총회 연설에서 제재와 미국의 해상봉쇄가 유지되는 한 호르무즈 해협에서 자유로운 항행을 허용하지 않겠다고 강조했다.백악관은 협상이 진행 중임을 확인했다. 백악관 관계자는 CNN에 “중재자들을 통해 긍정적이고 건설적인 논의를 하고 있다”고 밝혔다. 블룸버그통신도 양국 협상단이 뉴욕 유엔총회 회의장 주변에서 카타르의 중재로 호르무즈 해협 재개방과 미국의 이란 항만 경제봉쇄 해제를 연계한 단계적 합의를 논의하고 있다고 전했다.페제시키안 대통령은 이날 공개된 폭스뉴스 인터뷰에서 “전쟁을 끝내기를 원하는지 아닌지를 선택해야 하는 것은 미국”이라고 말했다. 그는 “우리가 전쟁을 선택한 것은 아니다”라면서도 미국이 전쟁을 계속한다면 “강하고 단호하게 대응할 것”이라고 밝혔다. 양국 휴전 MOU가 제대로 지켜지지 않은 이유로는 “조율 부족”과 “오해”를 들며 양측이 연락 채널을 열어둘 필요가 있다고 강조했다.다만 핵심 쟁점은 여전히 남아 있다. 양측은 호르무즈 해협을 언제, 어떤 조건으로 다시 열지를 놓고 이견을 보여왔으며 미국이 동결한 이란 자금에 이란이 언제 접근할 수 있도록 할지도 주요 쟁점으로 꼽힌다. 미국 측은 제재와 해상봉쇄를 통해 협상에서 우위를 점하고 있다는 입장도 내비쳤다.트럼프 대통령은 지난 22일 유엔총회 연설 직후 미국과 이란의 대화가 몇 달 만에 재개됐다고 밝혔다. 그는 뉴욕에서 아라그치 장관과 스티브 윗코프 미국 특사, 재러드 쿠슈너가 3시간 동안 “매우 생산적인” 대화를 했다고 전했다.김예슬 기자