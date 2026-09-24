트럼프 “시 주석은 위대한 지도자”…시진핑 “미중은 라이벌 아닌 파트너”

세줄 요약 트럼프, 공항서 시진핑 직접 영접하며 환대

시진핑, 미중은 라이벌 아닌 파트너 강조

11년 만의 국빈 방문, 정상회담·만찬 예정

이미지 확대 USA CHINA DIPLOMACY 미국을 국빈 방문한 시진핑(앞줄 왼쪽) 중국 국가주석과 도널드 트럼프(앞줄 오른쪽) 미 대통령. 뒷줄에 양국 정상 배우자들이 있다. EPA 연합뉴스

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도널드 트럼프 미국 대통령이 23일(미 현지시간) 미국을 국빈 방문한 시진핑 중국 국가주석을 영접하며 “시 주석은 위대한 지도자”라고 말했다고 중국 관영 신화통신이 보도했다.신화통신은 트럼프 대통령이 미 동부시간으로 이날 오후 5시 40분쯤 워싱턴DC 인근 메릴랜드주 앤드루스 합동기지를 통해 미국에 도착한 시 주석을 맞이하며 이같이 말했다고 24일 전했다. 이번 방문에는 배우자인 펑리위안 여사와 차이치 중국공산당 중앙정치국 상무위원 겸 중앙판공청 주임, 왕이 중앙정치국 위원 겸 외교부장 등이 동행했다.신화통신에 따르면 트럼프 대통령은 시 주석 부부를 맞이해 매우 기쁘다며 “이번 방문은 전 세계가 주목하는 방문”이라고 말했다. 그러면서 “시 주석은 위대한 지도자이고 지금은 위대한 순간”이라며 “시 주석과 심도 있게 의견을 교환하고 양국 관계 발전을 추진하기를 기대한다”고 밝혔다.이에 시 주석은 서면 연설을 통해 “중국과 미국은 모두 위대한 국가이며 중국 국민과 미국 국민은 모두 위대한 국민”이라고 말했다. 시 주석은 또 “양국은 라이벌이 아닌 파트너가 돼야 한다”며 “중화민족의 위대한 부흥을 실현하는 것과 미국을 다시 위대하게 만드는 것은 얼마든지 병행할 수 있다”고도 강조했다.시 주석은 24일 낮 백악관에서 트럼프 대통령과 정상회담을 하고, 같은 날 저녁에는 국빈 만찬에 참석한다. 시 주석이 국빈 자격으로 미국을 찾은 건 버락 오바마 대통령 시절인 2015년 이후 11년 만이다.조희선 기자